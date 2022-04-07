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توخيل يعلّق على الخسارة: لا أعرف ماذا حدث

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 8:58 صباحًا
توماس توخيل

توماس توخيل

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علّق مدرب تشيلسي توماس توخيل، على فرص فريقه في الاستمرار بالمنافسة في دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب، يوم الأربعاء.

وقال توخيل إن فريقه حامل اللقب يواجه خطر الخروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد ما لم يتمكن من استعادة تركيزه بعد الخسارة 3-1 على أرضه في دور الثمانية.

وعن الخسارة المذلة 4-1 أمام برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز في ستامفورد بريدج يوم السبت أيضا، قال توخيل إنه في حيرة من أمره لتفسير التراجع المفاجئ لفريقه.

وأكد المدرب الألماني الصحفيين أنه “يجب أن نعود إلى مستوانا ولا أعرف ماذا حدث. الشوط الأول أمام ريال مدريد كان تكرارا للشوط الثاني ضد برنتفورد”.

وأضاف: “كنا بعيدين عن مستوانا في كل الجوانب. لا يمكنك توقع نتيجة إيجابية بعد هذا النوع من الأداء”، حسبما نقلت “رويترز”.

وأشار توخيل إلى أن فريقه سيخسر أمام ساوثامبتون في الدوري يوم السبت إذا لعب كما فعل في الشوط الأول أمام ريال مدريد.

وأوضح أن اهتزاز شباك الفريق بسبعة أهداف في مباراتين أمر مقلق، وهو بعيد كل البعد عن الصلابة الدفاعية التي استمتع بها تشيلسي منذ تولي توخيل المسؤولية في يناير من العام الماضي.

واعتبر توخيل أن روميلو لوكاكو، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ تشيلسي والذي شارك كبديل في الشوط الثاني، أضاع فرصة “مهمة للغاية” لتقليص الفارق بضربة رأس عندما كانت النتيجة 3-1، لكن المشاكل لا تتعلق بلاعب أو لاعبين.

وتابع “إذا لم نحسن عقليتنا فلن نفوز على ساوثامبتون وهذه المواجهة (ضد ريال مدريد) ليست في صالحنا إلا إذا تغيرت الأمور”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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