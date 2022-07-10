توفيق عبد الحميد يثير الجدل بعودته الى الشاشة مجدداً

بعد ان اعلن اعتزاله بسبب مشاكل صحية، عاد الفنان توفيق عبد الحميد ليثير الجدل بعد ان نشر عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” منشوراً يشرح به الخطط المستقبلية.

وقال :”ًلا خاب من استشار وانا بعتبر كل اللى بيتفاعلوا مع ما انشر اصدقائى واهلى وعزوتى خطة ١ اذا شاء ربنا وتعافيت يبقى التمثيل هو الأساس وحتى الآن يبدو الأمر صعب لكن ممكن .

وأضاف أيضًا: “خطة ٢ برنامج على اليوتيب بمشاركة مذيعة خلوقة ومثقفة وذات طلة مميزة وقد اتفقت معها وسيكون برنامج متنوع ومدروس جيدا وربنا يقدم اللى فيه الخير دعواتكم” .

وخلال الفترة الماضية أعلن توفيق عبد الحميد تراجعه عن الاعتزال وعودته مرة أخرى للعمل المسرحي مع المخرج ناصر عبد المنعم بعنوان “أغنية البجعة”.

وكتب توفيق عبد الحميد عبر الفيسبوك: “صباح الخير الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي بس في أمل إن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة، أتابع مع المركز الطبي التابع للقوات المسلحة وهم ناس في منتهى الكفاءة والمهنية والضمير وربنا كريم”.

وأضاف توفيق: “وفي نفس الوقت أجهز مع صديقي المخرج الكبير ناصر عبد المنعم لعمل مسرحي كبير على المسرح القومي دعواتكم والله ربنا بييسر الحال وبيكرمني بناس كتير ولاد حلال بحبكم”.