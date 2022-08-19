الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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توفي بلسعة أفعى في جنازة أخيه الذي قضى بحادثة مماثلة

منذ دقيقتين
أفعى

أفعى

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في حادثة غريبة، توفي رجل في ولاية بنجاب في الهند بلدغة أفعى، بعدما سافر ليحضر جنازة شقيقه الذي قتل بدوره قبل أيام قليلة نتيجة حادثة مماثلة.

وفي التفاصيل، توفي الهندي أرفيند ميشرا (38 سنة) الأسبوع الماضي، بعدما تعرّض للدغة أفعى. وعلى الأثر، سافر شقيقه، غوفيند ميشرا (22 سنة) 50 ميلاً ليحضر الجنازة في قرية بهاوانيبور، وفقاً لوكالة الأنباء الهندية. وأثناء نومه، تعرّض للدغة أفعى أدّت إلى وفاته أيضاً وفقاً لما أكّدته الشرطة المحلية.

ولم يُعرف حتّى الساعة نوع الأفعى التي تسببت بمقتل الشقيقين.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن عدد لدغات الثعابين في الهند يصل إلى 5 ملايين لدغة في السنة، مع تسجيل ما بين 81 ألفاً و138 ألف حالة وفاة.

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