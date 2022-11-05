توقعات المنجم "نوستراداموس" تقلب الموازين.. من سيتولى عرش بريطانيا؟

أثارت تفسيرات قصائد المنجم الفرنسي نوستراداموس والتي تم نشرها عام 1555 وادعى خلالها أنه قادر على التنبؤ بالأحداث المستقبلية الكثير من الجدل خاصة فيما يتعلق بتوقعاته حول من يتولى العرش الملكي البريطاني بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية.

فعلى الرغم من أن الملك تشارلز الثالث أعلن استعداده لتولي مسؤوليات العرش البريطاني خلفا لوالدته ويتم التجهيز لحفل التتويج المقرر إقامتها العام القادم إلا أن تفسيرات إحدى قصائد المنجم الفرنسي نوستراداموس قلبت الموازين خاصة بعد أن صدقت توقعاته في العديد من الأحداث الكبرى مثل حريق لندن العظيم وصعود هتلر وإطلاق النار على جون كينيدي وهجمات 11 سبتمبر بحسب موقع اكسبريس.

وكشفت تفسيرات قصائد نوستراداموس أن من يتولى العرش الملكي البريطاني ليس الملك تشارلز بل الأمير هاري صاحب الترتيب الخامس في الحكم البريطاني واعتمد المفسرون على أن الملك تشارلز الثالث قد يتنازل عن العرش للأمير هاري وليس الأمير وليام ولي عهده بناء على تفسير لسطر يقول: “سيحل الرجل مكانه الذي لم يتوقع أبدا أن يكون ملكا”.

وفسر البعض ذلك أن الأمير وليام الذي كان يتوقع خلافة والده لم يعد في الصورة وان الأمير هاري هو من يصبح ملكا بدلا منه ما سيجعله الملك هنري التاسع البالغ من العمر 38 عام كما تنبأ نوستراداموس بانفصال العديد من دول الكومنولث في عهد الملك تشارلز الثالث.