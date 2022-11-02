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توقعات ببيع ألماسة وردية مقابل 35 مليون دولار

منذ 41 دقيقة
ماسة وردية

ماسة وردية

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قالت دار كريستيز للمزادات، الأربعاء، إن أكبر ألماسة وردية على شكل إجاصة (كمثرى) تُطرح للبيع في مزاد قد تباع بما يصل إلى 35 مليون دولار في مزاد للمجوهرات النادرة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال ماكس فاسيت، رئيس قسم المجوهرات في كريستيز في جنيف “الألماسة تزن 18.18 قيراط… تلقينا قدرا كبيرا من الاهتمام من أرجاء العالم بالفعل”.

وأضاف “اللون استثنائي. إنها ألماسة ذات لون وردي زاه، لا تشوبها شائبة. إنها حقا جوهرة لم نشهد مثلها منذ فترة طويلة في كريستيز”.

وتقدر قيمة الألماسة بمبلغ يتراوح بين 25 و35 مليون دولار.

وأكبر ألماسة وردية زاهية بيعت في مزاد من تنظيم دار كريستيز كانت تزن 18.96 قيراط وبيعت مقابل 50.4 مليون دولار في عام 2018، وهو سعر قياسي عالمي للقيراط الواحد من الألماس الوردي في مزاد.

    المصدر :
  • رويترز

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