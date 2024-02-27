الثلاثاء 17 شعبان 1445 ﻫ - 27 فبراير 2024 |
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توقف بعض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا

منذ 26 ثانية
توقف التطبيقات

توقف التطبيقات

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توقف تطبيق تيليجرام، أكثر التطبيقات استخداما في روسيا، عن العمل لفترة مؤقتة اليوم الثلاثاء لأسباب غير معروفة، بينما عادت الخدمة فجأة لبعض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت محظورة في السابق، مثل فيسبوك وإنستجرام.

وقال مركز مراقبة شبكة الاتصالات العامة في روسيا اليوم الثلاثاء إن خبراءه سجلوا “عطلا كبيرا” في تطبيق تيليجرام دون سبب واضح حتى الآن.

ولم ترد الشركة المسؤولة عن إدارة تطبيق المراسلة على طلب للتعليق.

وقالت وزارة التنمية الرقمية الروسية في بيان “جار استعادة عمل تطبيق تيليجرام ماسنجر وعدد من الخدمات الأخرى في روسيا”، مضيفة أن التطبيق تعطل أيضا في أماكن أخرى خارج روسيا.

وأضافت “نعكف على تحديد سبب الواقعة… أما بالنسبة لمشغلي الاتصالات الروس، فإن شبكاتهم تعمل بصورة طبيعية”.

وقال مراسلون لرويترز في موسكو إن خدمات تيليجرام ويوتيوب وفكونتاكتي انقطعت لمدة 90 دقيقة تقريبا.

وأضافوا أن بعض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المحظورة، مثل فيسبوك وإنستجرام، أصبحت متاحة فجأة في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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