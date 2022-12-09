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توقيف طبيب مشهور يجري عمليات اجهاض ويرمي الأجنة للكلاب

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2022 12:31 مساءً
صورة طبيب (تعبيرية)

صورة طبيب (تعبيرية)

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هناك العديد من القصص والاحداث المرعبة في هذا العالم، ولكن عند سماع هذه القصة لايمكن لك سوى ان تتخيل الكم الهائل من الشر الموجود داخل هذه العيادة النسائية في مصر والبطل طبيب مشهور.

بحيث بدأت النيابة العامة في مصر التحقيق في اتهام طبيب شهير بإجراء عمليات إجهاض داخل مركز شهير في الجيزة، وقيامه بحرق الأجنة في برميل أعلى سطح المركز أو إلقائها للكلاب.

كانت تحريات مباحث الجيزة، قد أكدت قيام طبيب أمراض نساء صاحب مركز شهير في كرداسة بعمليات إجهاض بالاشتراك مع 5 آخرين، والتخلص من الأجنة بحرقها وإلقاء بعضها للكلاب.

وتبين أن المركز الطبي يديره اختصاصي نساء وتوليد (45 عاما) بمستشفي في أوسيم وهو صاحب المركز الخاص بقرية كومبرة في كرداسة.

عقب عرض الأمر على الجهات القضائية وتقنين الإجراءات، تم إعداد حملة بالاشتراك مع العلاج الحر استهدفت المركز، وألقى القبض على الطبيب، وصيدلانية، وعامل، وممرضة، وعاملة.

كما قام فريق البحث بمعاينة المكان وتم العثور أعلى السطح على برميل به آثار حرق بداخله 3 أجنة في حالة تفحم، كما تم ضبط كمية من أقراص “ترامادول”.

وجرى ضبط 3 سيدات مع أزواجهن لولادة قيصرية وحالة أخرى طالبة 18 عاما تحت الإفاقة رفقة والدتها بعد إجراء عملية إجهاض حمل شهرين.

    المصدر :
  • العربية

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