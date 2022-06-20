توقيف مخرج بتهمة الإعتداء جنسياً على شابة أجنبية

أُوقف المخرج والمنتج الكندي بول هاغيس في جنوب إيطاليا بتهمة الاعتداء جنسياً على شابة أجنبية، على ما أفادت الأحد وكالتا أنباء إيطاليتان نقلاً عن المدعي العام.

ونقلت وكالتا الأنباء “أنسا” و”أجي” عن المدعي العام في برينديزي أنّ المخرج وكاتب السيناريو “يُشتبه جدياً في ارتكابه جرائم اعتداء جنسي وأذى جسدي مع أسباب مشددة للعقوبة في حق شابة أجنبية”.

ونفى هاغيس هذه الاتهامات قائلاً عبر محاميه الإيطالي ميكيلي لافورجيا “باشِروا بالتحقيقات في أقرب وقت ممكن، فأنا بريء تماماً”، على ما ذكرت وكالتا الأنباء.

وتعذر حصول وكالة فرانس برس على معلومات إضافية من مكتب المدعي العام أو من لافورجيا الأحد.

وكان يُفترض أن يحضر بول هاغيس (69 عاماً) الذي تولى كتابة فيلم “كراش” وإخراجه، وهو عمل حاز بفضله جوائز أوسكار عدة، في مهرجان “ألورا فيست” السينمائي الذي ينطلق الثلاثاء في مدينة أوستوني الواقعة في مقاطعة برينديزي.

وأشار المدعي العام إلى أنّ الضحية المزعومة كانت برفقة هاغيس قبل المهرجان، وأوضح أنّ “المشتبه فيه أجبر الشابة التي التقاها منذ فترة على إقامة علاقات جنسية معه”، مضيفاً إنها “اضطرت للخضوع لعلاج طبي” نتيجة إحدى هذه العلاقات.