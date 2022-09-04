توقّف لمساعدة شخص تعرّض لحادث سير فكاد يخسر أطفاله!

أشارت تقاير صحفية أميركية إلى أنّ ثلاثة اطفال هم بأمان وصحة جيدة بعدما خطفهم رجل تعرّض لحادث سيارة قبل أن يتوقف والد الأطفال على جنب الطريق لمساعدته.

“توقفت للمساعدة وكدت أخسر كل شيء”، يقول الرجل الذي عرّف عن نفسه باسم “بريون”، مضيفًا: ” يجب أن نبقى قريبين بعضنا من بعض، لأن كل شيء قد يختفي بطرفة عين”.

“بريون” هو والد لثلاثة أطفال: “أوليفيا” (6 سنوات)، “كلويه” (4 سنوات)، و”براندون” (سنتان). وفي الثاني من أيلول كان هو وأولاده الثلاثة في سياراتهم من نوع تويوتا في Memphis tenn.

وقال الوالد إنه أوقف السيارة عندما رأى حادثًا بين سيارة كيا بيضاء، وشاحنة صغيرة زرقاء. وقال قسم الشرطة في المنطقة إن سائق الكيا لديه جرح على جبينه، وأكّد أن العربة كانت قد سُرقت قبل وقوع الحادث.

وبعد لحظات من الحادث، استقل سائق الكيا المجهول سيارة الوالد بريون وذهب بها بعيدا، بينما كان الأطفال في داخلها، وفق Action News 5.

“ديريك تايلور”، وهو شاهد على الحادثة، قال إنّه عرض على بريون المساعدة لمحاولة اللحاق بالرجل بعدما هرب. غير أنّه بعد دقائق من رحيله عن مكان الحادث، أوقف الرجل السيارة وسمح للأولاد الثلاثة بالخروج، وفق ما أفاد به رجال الشرطة الذين قالوا إن الوالد اجتمع بهم على الفور، حيث لم يتعرّض أي منهم لأذى.

وفي حديث لـ Action News 5، قال الوالد: ” سعيد بأني استرجعت أطفالي”، مؤكدا أن ما حدث لن يثنيه عن تقديم المساعدة في المستقبل. “اذا طلب منك قلبك أن تساعد أحدًا، لن يمكنك أن ترفض ذلك”.

في السياق، قال سائق الشاحنة الزرقاء إنه لم يصب بجروح بالغة جرّاء الحادث.