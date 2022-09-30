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توماس باخ يسمح للرياضيين الروس العودة للمنافسات بشرط واحد!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2022 12:53 صباحًا
توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

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قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (الجمعة 30-9-2022) إن اللجنة الدولية تدرس عودة الرياضيين الروس الذين لا يدعمون غزو بلادهم لأوكرانيا إلى المنافسات الرياضية.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توجيهات للاتحادات الرياضية في فبراير شباط لاستبعاد الرياضيين الروس ورياضيي روسيا البيضاء من المنافسات. وكانت روسيا البيضاء نقطة انطلاق للغزو الروسي الذي تصبه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وقال باخ لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية “الأمر لا يتعلق بالضرورة بعودة روسيا. إنه يتعلق بإعادة الرياضيين الذين يحملون جواز سفر روسيا ولا يدعمون الحرب للمنافسات مرة أخرى.

“هنا تأتي معضلتنا…هذه الحرب لم يبدأها الرياضيون الروس. لكننا رأينا أن بعض الحكومات لم تعد تريد احترام استقلالية الرياضة الدولية.

“هذا هو السبب في أننا اضطررنا لاتخاذ هذه الإجراءات الوقائية لنبقى على الأقل في مقعد القيادة نوعا ما والا سنفقد كل الاستقلالية (الخاصة بالحركة الرياضية).

“ولهذا السبب أيضا علينا أن نرى وندرس ونراقب كيف ومتى يمكننا العودة لإنجاز مهمتنالنرى عودة جميع الرياضيين للمنافسة مرة أخرى، وبأي شكل من الأشكال”.

وشدد الألماني باخ على أن التوجيهات الحالية المتعلقة بالرياضيين الروس لا تزال قائمة لكنه أضاف أن اللجنة الأولمبية الدولية بحاجة أيضا إلى التفكير في المستقبل. وأقيمت بالفعل بعض التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأضاف باخ “لم يطرأ أي تغيير على التوصيات …نحن ممتنون للغاية للاتحادات الدولية لأنها تتبعها.

“تتمثل مهمة الحركة الأولمبية في المساهمة في احلال السلام، لذلك علينا أن نرى كيف يمكننا المساهمة في السلام”.

    المصدر :
  • رويترز

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