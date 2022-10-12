توماس غير متأكد من عودته لسباق فرنسا للدراجات

قال جيرينت توماس إنه متردد بشأن ما إذا كان سيشارك في سباق فرنسا للدراجات العام المقبل مضيفا أنه لم يتبق لديه أي شيء لإثباته بعد حصوله على المركز الثالث في نسخة هذا العام من السباق.

وكان صعود المتسابق البالغ من العمر 36 عاما على منصة التتويج في يوليو تموز الماضي بمثابة تحول في حظوظه بعد تعرضه لحوادث في أولمبياد طوكيو وسباق فرنسا في 2021.

وقال توماس، الفائز بسباق فرنسا في 2018، في مقابلة مع موقع سايكلينج نيوز نشرت اليوم الأربعاء “يتعين الجلوس والتفكير فيما أريد القيام به. قد يكون هذا آخر عام في مسيرتي وأرغب في الاستفادة القصوى منه.

“بصراحة لا أعرف حتى ما إذا كنت سأشارك في سباق فرنسا. ربما أشارك في سباق إيطاليا. قد يحدث أي شيء. لا أمانع في القيام بشيء مختلف.

“عندما فزت بسباق فرنسا كان من الجيد العودة في العام التالي لإظهار أنها لم تكن ضربة حظ. كان من الجيد العودة هذا العام أيضا بعدما أعتقد الناس أنني انتهيت. الآن أشعر أنني لا أملك شيئا آخر لإثباته”.

وأضاف المتسابق الويلزي، الذي ينتهي عقده مع فريق إنيوس جريناديرز في 2023، أنه سيناقش مستقبله مع زوجته قبل اتخاذ أي قرار.

وتابع “زوجتي حريصة على استمراري في سباقات الدراجات. استقر ابني في مدرسة بفرنسا ونحن سعداء بذلك.

“الأمر يتعلق أكثر بما أشعر به. ما زلت أستمتع بالسباقات والتدريبات.

“سيكون من الجيد القيام بأشياء جديدة لكنني لا أرغب أيضا في إنهاء مشواري سريعا”.