توم كروز يكشف عن مصير فيلمه المرتقب في الفضاء

رغم انشغاله بمتابعة العروض الخاصة بفيلمه الأحدث “الحساب الميت 1″، كشف نجم أفلام الأكشن الأميركي توم كروز مصير فيلمه الأول في تاريخ البشرية، المقرر أن يصوّر في الفضاء الخارجي بميزانية تتجاوز الـ 200 مليون دولار.

فبعد مرور حوالي 3 سنوات على الإعلان عن الفيلم، أكد كروز خلال العرض الأول لأحدث أجزاء “مهمة مستحيلة” في نيويورك إصراره على خوض تجربة التمثيل الحقيقي في الفضاء.

وخلال عبوره على السجادة الحمراء في “سينما بالاسيو” في نيويورك، أوضح للإعلاميين أن العمل على الفيلم قائم، وإن كان قد خفّت وتيرته قليلاً بسبب الجزء السابع من “مهمة مستحيلة”، إلا أن الأمور لا تزال على السكة الصحيحة، و”لننتظر ونرى أين سنذهب”.

وأوضح كروز أنه يستغل الفترات السانحة بين تصوير ما تبقى من مشاهد الفصل الثاني لفيلم “الحساب الميت”، وعروض الفصل الأول، للاطلاع على سير التحضيرات لهذا الفيلم الجديد، ومتابعة ترتيبات النص والأبطال.

وذكّرت مجلة “بيبول” بأنه عام 2020، رحّب مدير “ناسا” جيم بريدنشتاين آنذاك بفكرة تصوير فيلم جديد في الفضاء، مشيراً إلى أن الوكالة متحمسة للعمل مع النجم في فيلم سيُصور على متن محطة فضائية.

ولفتت المجلة إلى أن مهمة إخراج الفيلم أُسندت إلى مخرج الروائع “دوغ ليمان”، الذي عمل مع كروز سابقًا في فيلمي “حافة الغد” (2014) و”صناعة أميركية” (2017).