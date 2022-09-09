الجمعة 13 صفر 1444 ﻫ - 9 سبتمبر 2022 |
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تونالي باقٍ مع ميلان

منذ 41 دقيقة
شعار نادي ميلان

شعار نادي ميلان

موقع kooora
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تحدّثت تقارير صحفية، عن توصل إدارة نادي ميلان لاتفاق مع لاعب الفريق “ساندرو تونالي” لتجديد عقده.

وانضم تونالي (22 عامًا) إلى ميلان بشكل نهائي في الصيف الماضي، قادمًا من بريشيا، وقبل ذلك، كان لاعبًا في صفوف بطل الكالتشيو على سبيل الإعارة.

ونشر خبير الانتقالات الشهير “فابريزيو رومانو”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ميلان توصل لاتفاق كامل مع ساندرو تونالي لتجديد عقده حتى حزيران/يونيو 2027، والعقد الجديد سيتم توقيعه رسميا في وقت لاحق اليوم”.

وأضاف: “لم يدخل تونالي في مفاوضات مع أندية إنكليزية هذا الصيف، وكان يريد فقط البقاء في صفوف ميلان”.

كما شارك تونالي مع ميلان منذ بداية هذا الموسم في 5 مباريات، وصنع هدفًا وحيدًا حتى الآن، في مختلف المسابقات.

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