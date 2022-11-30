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تونس تهزم فرنسا بطلة العالم وتودع المونديال

منذ 44 دقيقة
افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر 2022

افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر 2022

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ودع منتخب تونس مونديال قطر 2022 بفوز تاريخي وشرفي أمام فرنسا حامل اللقب، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لمنافسات كأس العالم الـ22 لكرة القدم.

وسجل وهبي الخزري هدف تونس الوحيد في الدقيقة 58.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ولم يكن هذا الانتصار الثمين كافيا لتأهله للدور الثاني بعد فوز أستراليا على الدنمارك بهدف دون رد.

وبقي رصيد المنتخب الفرنسي عند 6 نقاط ليتأهل في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن أستراليا، بينما تذيل منتخب الدنمارك الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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