توني كروس يقود ريال مدريد للفوز على قادش 2-1

سجل توني كروس هدفا وصنع اخر لإيدر ميليتاو ليقود ريال مدريد للفوز 2-1 على قادش صاحب المركز قبل الأخير في آخر مباراة له في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قبل فترة التوقف في كأس العالم.

وعاد حامل اللقب إلى الانتصارات بعد هزيمته 3-2 أمام رايو فايكانو يوم الاثنين الماضي ليحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر.

وافتتح ريال التسجيل في الدقيقة 40 عندما أرسل كروس تمريرة عرضية مثالية إثر ركلة ركنية حولها ميليتاو بضربة رأس إلى الشباك.

وضاعف كروس تقدم ريال مدريد بتسديدة قوية مباشرة من متابعة في الدقيقة 70.

وقلص قادش الفارق في الدقيقة 82 عندما فشل حارس مرمى ريال تيبو كورتوا في التصدي لتسديدة بعيدة المدى من ثيو بونجوندا ليتابعها لوكاس بيريز في الشباك.

وظل قادش في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.