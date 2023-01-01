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تويتر امام دعوى قضائية جديدة. اليكم السبب

منذ 22 ثانية
شعار شركة تويتر

شعار شركة تويتر

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تواجه شركة تويتر دعوى قضائية لتخلفها عن سداد إيجار مكتب لها في مدينة سان فرانسسكو بأكثر من 135 ألف دولار.

ورفعت شركة Columbia Reit المالكة للمساحة المكتبية المؤجرة لشركة تويتر دعوى قضائية على الأخيرة في منتصف الشهر الماضي.

وعلى الرغم من إمهال الشركة المالكة لتويتر خمسة أيام لدفع المبلغ إلا أن “تويتر” لم تقم بسداده.

وتواجه “تويتر” تخلفا عن سداد إيجار مكاتبها الرئيسية بالإضافة إلى المكاتب الإقليمية بالإضافة إلى أموال مستحقة لم تدفعها لتأجيرها رحلتي طيران.

كان الملياردير إيلون ماسك قد استحوذ على موقع “تويتر” مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شابتها الفوضى وأثارت الجدل.

واستقال المئات من موظفي “تويتر” في نوفمبر/تشرين الثاني، وفق بعض التقديرات، ومن بينهم مهندسون مسؤولون عن إصلاح الأخطاء ومنع انقطاع الخدمة.

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