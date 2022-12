"تويتر" في مأزق مع دولة أوروبيّة.. ردّ دبلوماسيّ وتفاعل واسع!

وقع موقع “تويتر” في خطأ تقني عندما وصف حساب وزارة الخارجية النرويجية فيه، بأنه تابع للحكومة النيجيرية، مما استدعى ردًا من خارجية النرويج.

فقد غرّدت الخارجية النرويجية من الحساب نفسه، ووضعت لقطة شاشة (screenshot) تظهر دائرة حول الوصف الخاطئ للحساب، وقالت: “بقدر ما نتمتع بعلاقات ممتازة (مع نيجيريا) والقرب منها وفقًا للترتيب الهجائي (في اللغة الإنجليزية)، فسنكون ممتنين إذا سميتمونا النرويج”.

في التغريدة، عمل فريق الخارجية النرويجية الرقمي على الإشارة إلى حساب الدعم الفني في “تويتر”، وأشار إلى أنّ الخطأ تكرر أيضًا في حسابي رئيس الوزراء ووزير الخارجية النرويجيين.

Dear @TwitterSupport, as much as we enjoy our excellent bilateral relations and close alphabetical vicinity with Nigeria, we would much appreciate if you could label us as Norway😉

P.S. That also goes for Prime Minister @jonasgahrstore and Foreign Minister @AHuitfeldt 🇳🇴 pic.twitter.com/wr6cb3yv2W

— Norway MFA (@NorwayMFA) December 13, 2022