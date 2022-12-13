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"تويتر" في مأزق مع دولة أوروبيّة.. ردّ دبلوماسيّ وتفاعل واسع!

منذ ساعة واحدة
الخطأ الذي وقع فيه موقع "تويتر"

الخطأ الذي وقع فيه موقع "تويتر"

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وقع موقع “تويتر” في خطأ تقني عندما وصف حساب وزارة الخارجية النرويجية فيه، بأنه تابع للحكومة النيجيرية، مما استدعى ردًا من خارجية النرويج.

فقد غرّدت الخارجية النرويجية من الحساب نفسه، ووضعت لقطة شاشة (screenshot)  تظهر دائرة حول الوصف الخاطئ للحساب، وقالت: “بقدر ما نتمتع بعلاقات ممتازة (مع نيجيريا) والقرب منها وفقًا للترتيب الهجائي (في اللغة الإنجليزية)، فسنكون ممتنين إذا سميتمونا النرويج”.

في التغريدة، عمل فريق الخارجية النرويجية الرقمي على الإشارة إلى حساب الدعم الفني في “تويتر”، وأشار إلى أنّ الخطأ تكرر أيضًا في حسابي رئيس الوزراء ووزير الخارجية النرويجيين.

وخلال ساعات، يبدو أنّ الفريق الفني في موقع التدوين المصغر عمل على إصلاح الخطأ، إذ أصبح يشار إلى حساب وزارة الخارجية النرويجية بأنه مؤسسة حكومية نرويجية، لكن من دون أن يرد على التغريدة.

فيما تفاعل المغردون مع القصة بشكل كبير، إذ أعاد نشرها نحو 7500 مغرد، وأبدى أكثر من 53 ألف شخص إعجابهم بها، وحصدت قرابة 1500 تعليق حتى مساء الثلاثاء.

يشار إلى أنّ موقع “تويتر” شهد سلسلة من المشكلات التقنية منذ أن استحوذ عليه الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قبل شهرين، مثل توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء.

كما طال الأمر تسمية بعض الحسابات والإشارة إلى أنها رسمية، التي أعلن “تويتر” عودتها في نوفمبر الماضي، إذ سرعان ما تبين وجود مشكلات فيها، كما في حالة حساب الخارجية النرويجية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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