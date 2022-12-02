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إيلون ماسك يعلن تعليق حساب‭‭ ‬‬كانييه وست مجددا بسبب انتهاك القواعد

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2022 9:44 صباحًا
مغني الراب كانييه وست

مغني الراب كانييه وست

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علقت شركة تويتر الجمعة مجددا حساب مغني الراب الأمريكي الشهير‭‭ ‬‬كانييه وست بعد شهرين فقط من إعادة تفعيل حسابه، وذلك بسبب انتهاك تغريداته قواعد منصة التواصل الاجتماعي.

وكتب إيلون ماسك مالك تويتر في تغريدة في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس 1\12\2022 “بذلت قصارى جهدي رغم ذلك، انتهك مرة أخرى قواعدنا ضد التحريض على العنف، سيعلق الحساب”.

وفي أكتوبر\تشرين الأول رحب ماسك، الذي يصف نفسه بأنه داعم مطلق لحرية التعبير، بعودة مغني الراب المعروف الآن باسم ييه، إلى تويتر.

وفرضت المنصة قيودا مساء أمس الخميس 1\12\2022 على إحدى تغريدات ييه، وتم تعليق حسابه في غضون ساعة من رد ماسك على أحد مستخدمي تويتر الذي قال “إيلون أصلح (حساب) كانييه رجاء”.

كان تويتر قد أعاد تفعيل حساب مغني الراب قبل إتمام استحواذ ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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