تويتر يلغي تعليق حساب مغني الراب "كانييه وست"

عاد حساب مغني الراب كانييه وست على تويتر، الذي كان قد جرى تعليقه لنشره تعليقات معادية للسامية، إلى العمل بعد يوم من استحواذ الملياردير إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

وكانت حسابات وست، المعروف الآن باسم ييه، على تويتر والمنصات التابعة لميتا بلاتفورمز قد عُلقت في وقت سابق من أكتوبر تشرين الأول، كما أزيلت بعض منشوراته التي ندد بها مستخدمون باعتبارها معادية للسامية.

ولم يرد موقع تويتر على الفور على طلب للتعليق.

وأثار ييه، الذي وصل عدد متابعيه على تويتر إلى 30 مليونا، جدلا كبيرا في الأشهر الأخيرة من خلال قطع شراكاته علنا مع العديد من الشركات الكبرى ومهاجمة مشاهير آخرين بلهجة لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الثامن من أكتوبر تشرين الأول، نشر ماسك تغريدة كتب فيها “مرحبا بك مرة أخرى في تويتر يا صديقي!”، وذلك عندما نشر ييه منشورا على المنصة لأول مرة منذ عامين بعد تقييد حسابه على إنستغرام.

لكن ماسك قال اليوم الجمعة إنه لم يكن له دور في إعادة حساب ييه إلى العمل، وكتب على تويتر “لم يتشاوروا معي أو يبلغوني”.

واستحوذ ماسك، الذي يصف نفسه بأنه مع حرية التعبير المطلقة، على ملكية الشركة اليوم الجمعة، وقال إنه يرغب في تقليص القيود على المحتوى الذي يمكن نشره على منصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.

كما ذكر إلى أنه سيلغي الحظر الذي فرضه تويتر على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي تمت إزالة حسابه بعد الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي. وقال ترامب اليوم الجمعة إنه سعيد بأن تويتر بات في “أيد عاقلة”.