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"تويتر" يلغي توثيق حساب رياض محرز دون سبب

2 - مايو - 2022
آخر تحديث: 2 - مايو - 2022 3:28 مساءً
رياض محرز

رياض محرز

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اتخذ موقع التواصل تويتر إجراء غريب بحق الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويمتلك رياض محرز حساباً على موقع “تويتر” منذ نحو 9 سنوات، وتحديدا منذ أبريل/نيسان 2013، ويحتوي على 3 ملايين و200 ألف متابع تقريبا.

وبشكل مفاجئ، ألغى موقع “تويتر” توثيق حساب رياض محرز، دون إبداء أي أسباب تتعلق بهذا القرار حتى الوقت الراهن.

وكانت آخر تغريدة لمحرز تتحدث عن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك يوم 29 أبريل/نيسان الماضي.

وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطلب إلى نظيريه الأفريقي والدولي لإعادة مباراة الجزائر والكاميرون في إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022، بداعي وجود أخطاء تحكيمية قوية من قبل الحكم الجامبي باكاري جاساما.

وكتب محرز في تغريدته: “الأصدقاء الذين لديهم آمال كبيرة، أتمنى ألا تُصابوا بخيبة أمل، لو مصيرنا أن نلعب في كأس العالم بقطر سنكون هناك، ولو لم يكن فلن نذهب”.

التغريدة لم تحمل أي هجوم، ولم يتم حذفها من الحساب الخاص بالنجم الجزائري، وهو ما يثير الشكوك حول السبب في هذا الإجراء المبهم حتى الآن.

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