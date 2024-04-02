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تويوتا تعلن قفزة 20% في مبيعات سياراتها بأمريكا منذ مطلع 2024

منذ 34 دقيقة
شركة تويوتا

شركة تويوتا

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أعلنت شركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية اليوم الثلاثاء زيادة بنحو 20 بالمئة في مبيعات سياراتها بالولايات المتحدة في الربع الأول من العام الجاري بدعم من الطلب على سياراتها السيدان ذات السعر المقبول وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة.

وباعت تويوتا موتور أمريكا الشمالية، هي وحدة تابعة لشركة تويوتا موتور اليابانية، 565098 مركبة في مقابل 469558 العام السابق.

وتعكف شركة صناعة السيارات أيضا على تحديث طرز سياراتها التي تعمل منذ فترة طويلة مثل لاند كروزر و4 رانر وتندرا وبريوس.

وارتفعت مبيعات سيارة الكروس أوفر راف4 بنسبة 47.4 بالمئة إلى 124822 وحدة مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى توسع نطاقها كأكبر الطرز مبيعا لشركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تشمل السيارات الهجينة والمركبات الكهربائية ومركبات خلايا الوقود الهيدروجينية، بنحو 74 بالمئة إلى 206850 وحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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