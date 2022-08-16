الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تويوتا تعلّق عملياتها في مصنع في الصين بسبب نقص الكهرباء

منذ ساعة واحدة
مصنع تويوتا

مصنع تويوتا

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة “تويوتا موتور” اليابانية لصناعة السيارات الثلاثاء 16 آب، أنها علًقت العمليات في مصنعها في إقليم سيشوان في الصين، بعدما أصدرت السلطات المحلية أمرًا إلى المصانع للاقتصاد باستخدام الكهرباء.

وقال متحدث باسم الشركة إن مصنع تويوتا في مدينة تشينغداو، وهو مشروع مشترك، أوقف العمليات حتى يوم السبت.

وأمرت سلطات سيشوان بترشيد استهلاك الكهرباء في المصانع، خلال أسوأ موجة حارة يشهدها الإقليم في 60 عاما.

ودفع ذلك منتجين للأسمدة والليثيوم ومعادن أخرى لإغلاق مصانعهم أو تخفيض الإنتاج.

كما أمرت سلطات الإقليم المستهلكين الصناعيين في 19 من بين 21 مدينة في الإقليم بتعليق الإنتاج من 15 إلى 20 أغسطس آب، بحسب إشعار أصدرته يوم الأحد إدارة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في سيشوان.

وامتنعت تويوتا عن الكشف عن حجم إنتاج المركبات الذي سيتأثر بتعليق العمليات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

غرفة العمليات (تعبيرية)
حادث سير "مروع" يؤدي لإصابة وزير عربي بنزيف داخلي بالمخ (صورة)
عناصر من الشرطة الأميركية
الشرطة الأميركية تعتقل امرأةً بجنحة إجراء مكالمات هاتفية
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب تتصدر التواصل الاجتماعي ببوستر أغنيتها الجديدة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!
ميليشيا حزب الله
مرجعية سياسية تنصح حزب الله.. اليكم التفاصيل