تويوتا يحرز لقب الصانعين ببطولة العالم للراليات

أكمل تويوتا ثنائية بطولة العالم للراليات للعام الثاني على التوالي بعد فوز الفرنسي سيباستيان أوجيه بالجولة قبل الأخيرة في إسبانيا اليوم الأحد.

وتوج كاله روفانبيرا بلقب السائقين في الثاني من أكتوبر تشرين الأول عندما أصبح السائق الفنلندي أصغر بطل في البطولة بعمر 22 عاما في نيوزيلندا.

وحقق أوجيه فوزه الأول هذا الموسم، والأول له في عصر المحركات الهجينة، لكنه رقم 55 في مسيرة بطل العالم ثماني مرات والذي لا يشارك بشكل متقطع.

كما أنه الفوز الأول للملاح بنجامين فيلا.

وتصدر أوجيه الرالي منذ يوم الجمعة عندما فاز بثلاث مراحل، وانتصر في ثلاث مراحل أخرى أمس السبت ثم مرحلتين اليوم الأحد ليفوز بالرالي متفوقا بفارق 16.4 ثانية على تييري نوفيل سائق هيونداي.

وجاء روفانبيرا في المركز الثالث.

وقال أوجيه “الفوز الأول لبنجامين وأنا سعيد للغاية لأجله. من الرائع أن نحقق هذا الفوز لأنه كان مهما للفريق. ليس من السهل تحقيق هذه النتائج، لكن الفريق فرض هيمنته هذا الموسم”.

وتقام الجولة الأخيرة من الموسم في اليابان الشهر المقبل.