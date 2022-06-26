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تيتيباس يحرز لقبه الأول بالملاعب العشبية قبل خوض منافسات ويمبلدون

منذ ساعتين
لاعب التنس ستيفانوس تيتيباس

لاعب التنس ستيفانوس تيتيباس

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قال ستيفانوس تيتيباس إن الفوز في نهائي بطولة مايوركا للتنس اليوم السبت علامة بارزة بمسيرته إذ حقق اللاعب اليوناني لقبه الأول بالملاعب العشبية قبل خوض منافسات ويمبلدون الأسبوع المقبل.

وحقق المصنف السادس عالميا نجاحات متواضعة بالملاعب العشبية لكنه تغلب على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت 6-4 و3-6 و7-6 لينال دفعة قوية قبل ويمبلدون وهي البطولة التي لم يتخط فيها الدور الرابع من قبل.

وقال تيتيباس (23 عاما) “إنه لقب مهم جدا وفوز مطلوب حقا على العشب، فزت ببطولات على ملاعب رملية وصلبة من قبل”.

وأضاف تيتيباس الذي سيواجه السويسري ألكسندر ريتسشارد في الدور الأول بنادي عموم إنجلترا “اليوم هو أهم يوم لي في العام على الأرجح بعد حصد لقب كنت أطمح إليه حقا”.

وعانى تيتيباس من هزيمتين أمام آندي موراي ونيك كيريوس في وقت سابق بالملاعب العشبية لكنه تحكم في الإيقاع أمام باوتيستا أجوت الذي كافح بعد تأخره 4-1 في المجموعة الفاصلة لكنه لم يجد مفرا أمام براعة منافسه.

وتابع تيتيباس “كان قتالا مذهلا ومعركة رائعة، كنت أعرف أنه من الصعب على أحدنا التعامل مع الهزيمة لكن اعتقد أنها مواجهة رائعة لمصلحة التنس وكانت في أعلى مستوى”.

    المصدر :
  • رويترز

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