تيم حسن لـ"صوت بيروت إنترناشونال": ختمنا سلسلة الهيبة بالفيلم

في أكبر إحتفالية تسويقية لفيلم سينمائي أقيم في عدد من الدول العربية شملت دبي، أبو ظبي، عمان، بيروت ودمشق، إفتتاح ” الهيبة _الفيلم” بحضور صناعة ونجومه وحشد من السياسيين والاعلاميين والفنانين.

وقد حظى حفل عرض بيروت بإهتمام واسع خاصة أنه أعاد الروح لوسط بيروت بعد الأزمة السياسية والإجتماعية جائحة كورونا، ولم يغفل عن شركة الإنتاج ” صباح إخوان” وصاحبها صادق صباح حسن الإستقبال وكرم الضيافة.

ووسط العشرات دخل النجم تيم حسن ومعه القديرة منى واصف والمخرج سامر البرقاوي مع كل طاقم العمل على السجادة الحمراء، وألتقوا عشرات الوسائل الإعلامية بصدر رحب وبعد الإنتهاء من اللقاءات الإعلامية توزع الجميع على الصالات الموجودة في أسواق بيروت.

وقبل بدء العرض قال تيم حسن ” أتمنى أن يعجبكم الفيلم ومن يستطيع أن يساعدني باسترجاع وديعتي من البنك في لبنان يخبرني”، وجاءت هذه الجملة على سبيل المزاح، من ثم بدأ الفيلم الذي تدور معظم مشاهده في تركيا بأحداث لا تشبه المسلسل مع شخصيات عشقها الجمهور العربي، ومنهم سعيد سرحان ومحمد عقيل ورفيق علي أحمد نيكولا دانيال وغيرهم وبدا التفاعل شديد مع الأحداث.

وفي كواليس العرض قال تيم حسن لـ ” صوت بيروت إنترناشونال”: ” قررنا مع كل صناع “الهيبة” أن نختم هذه السلسلة الناجحة بفيلم سينمائي وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور في العالمين العربي والغربي، إذ أن عرضه لن يقتصر على الدول العربية بل سيعرض في كندا وأستراليا أيضا.

وعن شخصيته الجديدة ” عاصي الزند” في مسلسل ” الزند” قال “، نعود في هذا العمل إلى حقبة تاريخية تبدأ في العام ١٨٩٥م، وإن شاء الله يحظى هذا المسلسل بالنجاح الكبير في رمضان ٢٠٢٣.

أما القديرة منى واصف قالت بدورها أنها من الصعب أن تخرج من شخصية ” أم جبل” بسهولة لأن الأدوار التي تقدمها تطبع في عقلها وقلبها.

إذا فيلم الهيبة من بطولة تيم حسن ومنى واصف ورفيق علي أحمد وزينة مكي وكوكبة من النجوم، والتأليف للمخرج سامر البرقاوي وسعيد سرحان وعصام بو خالد، والإنتاج للشركة العريقة “صباح إخوان”.

ويعرض في كل الصالات السينمائية في لبنان