تيم حسن يطرح البرومو التشويقي لـ" فيلم الهيبة"

بعد غياب لأقل من عام تعود سلسلة مسلسل الهيبة، الى الشاشة ولكن هذه المرة بفيلم، وطرح الفنان تيم الحسن البرومو التشويقي لفيلمه الجديد الهيبة عبر صفحته الشخصية بموقع” انستغرام” وعلق عليه قائلاً: “فيلم الهيبة قريبًا”.

وتدور أحداث الفيلم حول تكليف جبل من المافيا في عملية تخليص ابن المستثمر الروسي المختطف في منطقة السهل، وللضغط عليه تقوم المافيا بخطف ابن أخيه جو، ويقتل ابن المستثمر الروسي على يد تجار المخدرات في عملية تحرير فاشلة، لتتفاوض المافيا مع جبل على تسليم جثة الطفل في اسطنبول مقابل اعادة ابن أخيه جو، وهنا تبدأ معركته مع رجال المافيا.

يذكر أن الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم تيم الحسين وزينة مكى وسعيد سرحان ومولطوف ومحمد عقيل وعبدو شاهين ومن إخراج سامر البرقاوي

أول أعمال الفنان تيم حسن كانت في مسلسل “الزير سالم” عام 2001م بعد تخرجه.

ومن أبرز أعمال الممثل تيم حسن الدرامية: “كان يا مكان”،”الزير سالم”،”صلاح الدين الأيوبي”،”نزار قباني”،”على طول الأيام”،”زمن العار”،”عابد كرمان”،”الملك فاروق”.