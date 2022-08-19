الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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تيم حسن يكشف عن أولى خطواته الإخراجية

منذ دقيقة واحدة
تيم حسن

تيم حسن

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كشف الممثل السوري تيم حسن عبر “تويتر” عن أولى خطواته الإخراجية، وقال: “هي خطوتي الأولى إخراجياً وسيبدأ التصوير نهاية ‏العام القادم فعلى بركة الله”.‏

وفي التفاصيل، أعلن تيم عن تعاقده مع مجموعة‎ MBC ‎ممثلـةً بـ‎ MBCSTUDIOS ‎على الفيلم السينمائي “الزي سالم” الذي سيكون من ‏إخراجيه و سيجسد فيه شخصية الزير سالم‎ .‎

وأعرب تيم في تغريدة ثانية عن شوقه للعودة الى الأعمال التاريخية بعد غياب لأكثر من 15 عاماً “متشوق للنوع التاريخي إذ أعود له ‏بعد غياب 15 عام هنا في فيلم الزير سالم”.‏

تابع: “أفلامنا التاريخية العربية قليلة ونادرة فأتمنى إن شاء الله في مشروعنا الروائي الطويل أن نوفق في أن نروي بتشويق وتجديد ‏سيرةً جدليةً هي أكثرُ سيرنا الشعبية شهرة وغنىً فنجذب إليها كل الأجيال ونرضيهم‎.”‎

وأضاف تيم: “الأستاذ حاتم علي رحمه الله كان يتحضر لهذا الفيلم وكان أسند لي دور الزير سالم، كتب حينها السيناريست أ.زياد عدوان ‏مسودة أولية للفيلم لكن رحيل الأستاذ أوقف المشروع مؤقتآ ؛ إلى أن قُدِّر لي أن أشرف عليه بعد توقفه بفترة فبدأته من جديد ولازلنا منذ ‏أكثر من سنة بين بحثٍ وكتابة وتحضير”.‏

من جهتها، أعلنت “استوديوهات‎ “MBC ‎الذراع الإنتاجية لـ”مجموعة‏‎ “MBC ‎في بيان لها شاركه حساب عن تعاونها مع تيم لإخراج ‏الفيلم ولعب دور البطولة فيه‎.‎

ويُنتظر أن يلعب تيم، إلى جانب إخراجه للفيلم دور الفارس والشاعر العربي سالم بن ربيعة الملقّب بالزير، أحد أشهر شخصيات حرب ‏البسوس التي رُوي أنها امتدت زهاء 40 عاماً في مرحلة ما قبل فجر الإسلام‎.‎

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