تيم حسن يكشف عن أولى خطواته الإخراجية

كشف الممثل السوري تيم حسن عبر “تويتر” عن أولى خطواته الإخراجية، وقال: “هي خطوتي الأولى إخراجياً وسيبدأ التصوير نهاية العام القادم فعلى بركة الله”.
وفي التفاصيل، أعلن تيم عن تعاقده مع مجموعة MBC ممثلـةً بـ MBCSTUDIOS على الفيلم السينمائي “الزي سالم” الذي سيكون من إخراجيه و سيجسد فيه شخصية الزير سالم .
وأعرب تيم في تغريدة ثانية عن شوقه للعودة الى الأعمال التاريخية بعد غياب لأكثر من 15 عاماً “متشوق للنوع التاريخي إذ أعود له بعد غياب 15 عام هنا في فيلم الزير سالم”.
تابع: “أفلامنا التاريخية العربية قليلة ونادرة فأتمنى إن شاء الله في مشروعنا الروائي الطويل أن نوفق في أن نروي بتشويق وتجديد سيرةً جدليةً هي أكثرُ سيرنا الشعبية شهرة وغنىً فنجذب إليها كل الأجيال ونرضيهم.”
وأضاف تيم: “الأستاذ حاتم علي رحمه الله كان يتحضر لهذا الفيلم وكان أسند لي دور الزير سالم، كتب حينها السيناريست أ.زياد عدوان مسودة أولية للفيلم لكن رحيل الأستاذ أوقف المشروع مؤقتآ ؛ إلى أن قُدِّر لي أن أشرف عليه بعد توقفه بفترة فبدأته من جديد ولازلنا منذ أكثر من سنة بين بحثٍ وكتابة وتحضير”.
من جهتها، أعلنت “استوديوهات “MBC الذراع الإنتاجية لـ”مجموعة “MBC في بيان لها شاركه حساب عن تعاونها مع تيم لإخراج الفيلم ولعب دور البطولة فيه.
ويُنتظر أن يلعب تيم، إلى جانب إخراجه للفيلم دور الفارس والشاعر العربي سالم بن ربيعة الملقّب بالزير، أحد أشهر شخصيات حرب البسوس التي رُوي أنها امتدت زهاء 40 عاماً في مرحلة ما قبل فجر الإسلام.