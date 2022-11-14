تين هاغ ولاعبو يونايتد مُحبَطون من تصريحات رونالدو

تحدّث تقرير صحفي عن رد فعل “إريك تين هاغ”، مدرب مانشستر يونايتد، ولاعبي الشياطين الحمر، على تصريحات زميلهم كريستيانو رونالدو، ضد الجهاز الفني، والإدارة.

وكتب “كافيه صولكول” الصحفي الشهير بشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، على حسابه في “تويتر”: “يشعر لاعبو مانشستر يونايتد وتين هاغ بخيبة أمل شديدة من أسلوب وتوقيت مقابلة رونالدو”.

وأضاف: “لم يكتشف النادي مسألة إجراء رونالدو للمقابلة، إلا أثناء الاستعداد للعودة من لندن، بعد مباراة فولهام”.

وختم: “من المرجّح الآن أن ينظر مانشستر يونايتد في جميع خياراته في ما يتعلق بمصير رونالدو. الإدارة واللاعبون لا يفهمون لماذا قال هذه الكلمات في اللقاء. إنهم محبطون للغاية؛ لأنه لا يحترم النادي، والمدير الفني، واللاعبين بهذه الطريقة في الحديث”.

وكان “الدون” قد صرّح، خلال حوار ناري مع الصحفي ومقدم البرامج الشهير، بيرس مورغان، قائلاً: “أنا لا أحترم تين هاغ.. لقد حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب وإنما 2 أو 3 حوله أيضًا. المدير التنفيذي من بينهم”.

أما بالنسبة لبعض أكثر منتقديه صخبًا، مثل زميله السابق واين روني، فقال: “لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة.. ربما لأنه أنهى مسيرته وما زلت ألعب بمستوى عال.. لن أقول إنني أبدو أفضل منه (ضاحكًا).