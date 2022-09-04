ثالث جريمة قتل باسم الحب.. اماني عبد الحكيم تلحق بنيرة وسلمى

لا يمر شهر واحد على المجتكع المصري عموماص والعربي خصوصاً، ويبقى حدث القتل بأسم الحب هو الغالب على العناوين الاخبارية، فبعد جريمة نيرة اشرف وسلمى اليوم جاء الدور على الشابة اماني عبد الحكيم.

وبأسم الحب قتل احمد فتحي الطالبة الجامعية اماني عبد الحكيم، وذلك بسبب الحب بالإكراه بحيث لقيت الطالبة في المنوفية مصرعها رميا بالرصاص، على يد شاب تقدم لخطبتها لكنها رفضته، بحسب ما أكده شهود عيان لموقع “سكاي نيوز عربية”، فيما يمثل ثالث جريمة قتل باسم الحب في مصر خلال أقل من 3 أشهر.

ومساء السبت، أقدم شاب يدعى أحمد فتحي، على قتل فتاة تدعى أماني عبد الكريم، بإطلاق النار عليها في الشارع بقرية طوخ طنبشا التابعة لمحافظة المنوفية شمالي القاهرة.

وقال أبو حمزة المسلمي، من أهالي القرية، إن المتهم غافل الفتاة خلال خروجها من منزلها وأطلق عليها النار من مسدس خرطوش.

وأوضح لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه تم نقل الفتاة من جانب الأهالي على الفور إلى مستشفى بركة السبع المركزي لكنها فارقت الحياة.

فيما قال محمود النادي، من أهالي القرية، بحسب المتوافر من معلومات بين سكان المنطقة التي شهدت الجريمة فإن الضحية رفضت الزواج من المتهم، وأنه تعرض لها في الشارع عدة مرات ونهرته فأقدم على الانتقام منها.

وتابع لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الضحية طالبة بالسنة الرابعة بكلية التربية الرياضية وتبلغ من العمر 20 عاما، بينما المتهم حاصل على مؤهل متوسط وعمره يناهز الـ 30 عاما.

وشدد على أن الفتاة وأسرتها معروفون بالسمعة الطيبة مما جعل الحزن يخيم على القرية كلها، فضلا عن وجود صلة قرابة تجمع عائلتي المتهم والضحية.

فيما أكد مصدر أمني أن الشرطة طوقت القرية بحثا عن المتهم الذي فر من موقع الحادث، فيما تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتشريح جثمان الضحية.

تجدر الإشارة إلى أن الشارع المصري في 20 يونيو الماضي شهد قيام طالب بجامعة المنصورة يدعى محمد عادل بذبح زميلته نيرة أشرف بالشارع أمام حرم الجامعة لرفضها الزواج منه وقضت المحكمة بإعدامه، فيما طعن المحامي الشهير فريد الديب السبت ضد حكم الإعدام.

وفي 9 أغسطس الماضي شهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية شمالي البلاد، مقتل الطالبة سلمى بهجت التي طعنها زميلها إسلام محمد 17 طعنة في الشارع لأنها رفضت الزواج منه كذلك وأحاله النائب العام للمحاكمة الجنائية العاجلة.