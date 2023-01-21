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ثاني إنسان وطأت قدماه سطح القمر يتزوج عن عمر 93 عاما

منذ 55 دقيقة
رائد الفضاء الأمريكي الشهير باز ألدرين وزوجته

رائد الفضاء الأمريكي الشهير باز ألدرين وزوجته

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تزوج رائد الفضاء الأمريكي السابق باز ألدرين، الذي كان ثاني إنسان يسير على سطح القمر قبل ما يزيد على نصف قرن، في عيد ميلاده الثالث والتسعين قائلا إنه وعروسه “متحمسان مثل المراهقين”.

وكتب ألدرين في حسابه على تويتر الذي يتابعه أكثر من 540 ألف يقول “في عيد ميلادي الثالث والتسعين… يسعدني أن أعلن أنني والدكتورة أنكا فور التي أحبها منذ فترة طويلة قررنا الزواج”.

تضمنت التغريدة صورا للعروسين، وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن العروس تبلغ من العمر 63 عاما.

اكتسب ألدرين شهرة عالمية ومكانا في التاريخ من خلال وضع قدمه على سطح القمر بعد 20 دقيقة من قيام زميله رائد الفضاء نيل أرمسترونج بخطوته الملحمية الأولى في 20 يوليو تموز 1969 في إطار مهمة أبولو 11 التابعة لإدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا).

والعروس حاصلة على درجة الدكتوراة في الهندسة الكيميائية.

وهذا هو الزواج الرابع لرائد الفضاء السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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