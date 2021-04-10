ثروة ملياردير مصري تقفز 58 مليون دولار في 24 ساعة

بلغت ثروة رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس 8.5 مليار دولار في 9 أبريل 2021 ، حسب ما أظهرته أرقام وكالة “فوربس” الأمريكية.

وأشارت “فوربس” إلى أن ثروته زادت خلال 24 ساعة في اليوم السابق للتداول بالبورصة وحتى الساعة الخامسة بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (11 مساء بتوقيت القاهرة) حوالي 58 مليون دولار.

وأوضحت أرقام المجلة الأمريكية، أن ثروة ناصف ساويرس زادات خلال أزمة كورونا حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي، حيث إن ثروته في إحصاء المجلة في أبريل 2020، كانت 5 مليارات دولار، وصلت في تقرير أبريل 2021 إلى 8.5 مليار دولار.

وأضافت المجلة أن ناصف ساويرس هو مستثمر وسليل عائلة مصر الأكثر ثراء، وأغلى ما يملكه هو ما يقرب من 6% من أسهم شركة “أديداس” لتصنيع الملابس الرياضية.

وفي ديسمبر 2020، استحوذ ناصف ساويرس على حصة بنسبة 5% في شركة “Madison Square Garden Sports” المدرجة في نيويورك، ومالك فريق “NBA Knicks” وفريق “NHL Rangers”.

وذكرت المجلة أن ناصف ساويس في قائمة أغنى رجال الأعمال في العالم حيث وصل ترتيبه إلى 297 عالميا والثاني في إفريقيا.

ولفتت المجلة إلى أنه تخرج من جامعة شيكاغو، وتبرع بمبلغ 24.1 مليون دولار في عام 2019 لمساعدة الطلاب المصريين وتمويل برنامج تعليمي تنفيذي.

وأشارت المجلة إلى أن شقيق ناصف ساويرس، وهو نجيب ساويرس ارتفعت ثروته إلى 3.2 مليار دولار في أبريل عام 2021.

وذكرت “فوربس” أن نجيب ساويرس كانت ثروته 3 مليارات دولار في 2020. وحل في المرتبة 956 في قائمة أغنى رجال الأعمال في العالم والثامن في إفريقيا.

