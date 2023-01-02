ثلاثة أرقام مزدوجة من "يوكيتش" تقود ناجتس للفوز على سيلتيكس

أحرز نيكولا يوكيتش 30 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر 12 كرة حاسمة ليقود دنفر ناجتس للفوز 123-111 على بوسطن سيلتيكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء يوم (الأحد 1-1-2023).

ونجح العملاق يوكيتش في تسجيل عشر رميات من 13 محاولة خلال اللعب، وسجل كل رمياته الحرة الثماني، ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة التاسعة هذا الموسم.

وخاض دنفر المباراة دون نجمه البارز جمال موراي بسبب الإصابة، ودخل بروس براون التشكيلة بدلا منه وأحرز 21 نقطة.

وتصدر جايلن براون قائمة مسجلي النقاط في سيلتيكس برصيد 30 نقطة، وأضاف زميله جيسون تيتوم 25 نقطة، لكن في النهاية توقفت سلسلة من أربعة انتصارات متتالية للفريق.

وفي مباراة أخرى، تألق جو مورانت وسجل 35 نقطة ليحقق ممفيس جريزليز الانتصار 118-108 على سكرامنتو كينجز.

وهذا الانتصار الثالث على التوالي لفريق جريزليز.

كما فاز واشنطن ويزاردز 118-95 على ميلووكي باكس مستفيدا من نجاح روي هاتشيمورا في تسجيل 26 نقطة.