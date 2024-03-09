ثلاثة أشخاص فقط في العالم يمكنهم التنقل بدون جواز سفر.. من هم!؟

من البديهي أن يحتاج أي شخص في العالم مهما كان منصبه أو عمله لجواز سفر إن كان يرغب بالتنقل بين دولة وأخرى، إلا أن هناك ثلاث شخصيات فقط في العالم يمكنهم السفر دون أن تنطبق عليهم هذه القاعدة.

الأشخاص الثلاثة هم الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، وإمبراطور اليابان ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو.

وقبل أن يحصل الملك تشارلز الثالث على هذا الامتياز، كانت الملكة إليزابيث الثانية تملكه، والتي خلفها تشارلز على العرش بعد وفاة الملكة الأطول مكوثاً على عرش بريطانيا في 8 سبتمبر 2022.

لذا فإن هذا الاستثناء ينطبق فقط على ملك (أو ملكة) المملكة المتحدة، وليس على أفراد العائلة المالكة الآخرين. ولا تنطبق هذه القاعدة أيضًا على زوجة الملك تشارلز، الملكة كاميلا، التي يجب أن يكون معها جواز سفر دبلوماسي.

أما بالنسبة لليابان، ففي 10 مايو 1971، أصدرت الوزارة اليابانية وثيقة تنص على أنه سيكون من غير المناسب للغاية إصدار جواز سفر للإمبراطور أو الإمبراطورة، حسبما كتبت قناة CNBC TV18.

وتضيف الوثيقة أيضًا أنه سيكون من غير المناسب إلى حد كبير أن يخضع الإمبراطور لإجراءات الهجرة أو التأشيرة باستخدام جواز السفر كمواطن عادي. كما أن هذا الحق ينطبق فقط على الإمبراطور والإمبراطورة، في حين يتم إصدار جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء آخرين من العائلة الإمبراطورية، بما في ذلك وريث العرش والأميرة.

عند وصولهم إلى أي بلد، لا يُطلب من إمبراطور وإمبراطورة اليابان سوى إبراز وثيقة من الوزارة المحلية، التي تخطر البلاد مسبقًا بوصولهم.

وفي حالة الملك تشارلز الثالث، تم إسناد هذا الواجب إلى سكرتيره الشخصي، السير كلايف ألدرتون، الذي كان أحد أكثر مستشاري الملك والملكة كاميلا ثقة ومحبوبين منذ عام 2006، بعد عام من زواجهما.