ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2023

أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الفيزياء، الثلاثاء، فوز 3 علماء بالجائزة لعام 2023 عن “الطرق التجريبية التي تولد نبضات ضوئية في الأتوثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة”.

والعلماء الثلاثة هم الفرنسي بيار أغوستيني، والنمساوي المجري فيرينس كراوس، والفرنسية السويدية آن لويلييه.

وتصدر الجائزة، التي تم رفعها قيمتها هذا العام إلى 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وأوضحت الأكاديمية في بيان، أن الثلاثي قدموا من خلال عملهم “أدوات جديدة للبشرية لاستكشاف عالم الإلكترونات داخل الذرات، والتي قد تفيد في التشخيص الطبي”.

ونقلت رويترز عن لويلير، قولها في مؤتمر صحفي: “إنها حقا جائزة مرموقة وأنا في قمة السعادة بالحصول عليها. إنه أمر لا يصدق”.

وكانت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الطب، أعلنت الإثنين، فوز المجرية كاتالين كاريكو، والأميركي درو وايزمان، بالجائزة لعام 2023، تقديرا لاكتشافاتهما التي ساعدت في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا.