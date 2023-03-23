ثلاثية رائعة.. هويلوند يقود الدنمارك لفوز ثمين على فنلندا

سجل راسموس هويلوند ثلاثية رائعة في فوز الدنمارك على فنلندا 3-1 في استاد باركين (الخميس 23-3-2023) ليبدأ الفريق مشواره في المجموعة الثامنة ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم بانتصار كبير.

وغاب صانع الألعاب كريستيان إريكسن بالفعل بسبب كدمة في الكاحل، وخسرت الدنمارك جهود المدافع أندرياس كريستنسن لإصابة في ساقه في الدقيقة 18، لكن الجماهير صاحبة الأرض احتفلت بعد ثلاث دقائق عندما سجل هويلوند الهدف الأول.

قام مارتن بريثويت بارسال الكرة من الجانب الأيمن في اتجاه الظهير ألكسندر باه، الذي ارسل بدوره تمريرة عرضية قابلها هويلوند ببراعة، في شباك فنلندا ليمنح فريقه التقدم.

وردت فنلندا بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني بهجمة مرتدة سريعة وحاسمة، حيث استغل تيمو بوكي سرعته ليهيأ الكرة لأوليفر أنتمان ليسجل الأخير هدف التعادل.

وبعد ذلك، تولى الحارس لوكاس هراديكي مسؤولية الزود عن مرمى فنلندا، حيث أنقذ سلسلة من الفرص بتصديات رائعة ليحرم يواكيم مايله وميكل دامسجارد إضافة لمحاولتين من هويلوند ليبدو أن المباراة تتجه نحو التعادل.

ومع ذلك، فإن هويلوند البالغ من العمر 20 عاما هز الشباك بضربة رأس من مسافة قريبة في الدقيقة 82 ليعيد فريقه إلى المقدمة ثم سدد في الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكمل ثلاثيته في ظهوره الدولي الثالث، ويقتنص النقاط الثلاث للدنمرك.