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ثلاثية نظيفة.. فوز ثمين ليوفنتوس على بولونيا في الدوري الإيطالي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2022 12:37 صباحًا
لاعبو نادي يوفينتوس

لاعبو نادي يوفينتوس

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جل يوفنتوس ثلاثة أهداف بواسطة فيليب كوستيتش ودوسان فلاهوفيتش وأركاديوش ميليك ليفوز 3-صفر على بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الأحد 2-10-2022).

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 13 نقطة من ثماني مباريات ويتأخر بسبع نقاط عن نابولي المتصدر.

وهز كوستيتش لاعب وسط يوفنتوس الشباك لأول مرة في الدوري ليفتتح التسجيل في الدقيقة 24 بعد تمريرة من زميله الصربي فلاهوفيتش.

وقبل ذلك أهدر وستون ماكيني فرصة بضربة رأس في الدقيقة 13 بعد كرة عرضية من كوستيتش حيث ذهبت الكرة إلى أوكاش سكوروبسكي حارس مرمى بولونيا.

واقترب أركاديوش ميليك مهاجم يوفنتوس من إضافة الهدف الثاني قبل ربع ساعة من الاستراحة بعد كرة عرضية من أليكس ساندرو لكن الحارس سكوروبسكي أنقذ المحاولة.

وأضاف فلاهوفيتش الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 59 بعد عرضية متقنة من ماكيني بينما اختتم المهاجم ميليك الأهداف بتسديدة قوية من مدى قريب عقب ثلاث دقائق.

وكان بوسع فلاهوفيتش تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 67 لكن الكرة ذهبت بجوار المرمى ثم أهدر زميله ميليك فرصة أخرى بعد أربع دقائق حيث ارتدت الكرة من القائم.

وسيلعب يوفنتوس في ضيافة غريمه ميلان رابع الترتيب يوم السبت، بينما سيلعب بولونيا صاحب المركز 17 برصيد بست نقاط على أرضه مع سامبدوريا متذيل الترتيب في اليوم ذاته.

    المصدر :
  • رويترز

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