ثنائية "أدريان رابيو" تساعد يوفنتوس في الفوز على إمبولي

سجل لاعب الوسط أدريان رابيو ثنائية ليساعد يوفنتوس في فوز ساحق 4-صفر على إمبولي في استاد أليانز (الجمعة 21-10-2022) وحقق فريق المدرب ماسيميليانو أليجري بذلك انتصارين متتاليين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة هذا الموسم.

تقدم يوفنتوس، الذي هزم تورينو 1-صفر في القمة المحلية بالجولة الماضية، مركزا واحدا ليصبح السابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة متقدما بنقطة واحدة على إنتر ميلان الذي يزور فيورنتينا غدا السبت.

وقال أليجري لمنصة (دازون) “الآن نعمل كفريق جماعي”.

وأضاف “بدأنا الموسم بشكل جيد ثم واجهنا أسبوعا سيئا وهذا كلفنا التأخر في ترتيب المسابقة، الليلة أثبتنا أنفسنا وأبلينا بلاء حسنا”.

وتابع “نحن نتحسن بالفعل وحفاظ الفريق على سرعة جيدة في الشوط الثاني مؤشر إيجابي لحالتنا البدنية”.

وضع المهاجم مويزي كين أصحاب الضيافة في المقدمة بالدقيقة الثامنة من متابعة لتمريرة عرضية جميلة من فيليب كوستيتش.

وعثر المهاجم البالغ عمره 22 عاما على طريق الشباك أخيرا في الدوري لأول مرة منذ أبريل نيسان بهدفه الأول في استاد أليانز هذا العام.

وكان يمكنه تسجيل هدف آخر بعد نصف ساعة لكن رأسيته مرت قرب المرمى.

ونال إمبولي فرصة للتعادل عبر المهاجم ماتيا ديسترو لكن الحارس فويتشيخ شتينسني أجاد في التصدي لمحاولته.

وضاعف ويستون ماكيني النتيجة بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني حين مرر خوان كوادرادو كرة رائعة حولها لاعب منتخب أمريكا برأسه إلى سقف الشباك.

واعتقد كين أنه وسع الفارق لكن هدفه ألغي بداعي التسلل، وعجز يوفنتوس عن التسجيل حتى عزز رابيو تفوقه بضربة رأس بعد تمريرة حاسمة أخرى من كوادرادو بالدقيقة 82.

وأكمل اللاعب الفرنسي الرباعية في الوقت بدل الضائع ليحرز ثنائية للمرة الثانية مع يوفنتوس هذا الموسم بجميع المسابقات.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ليتشي في الدوري يوم السبت قبل زيارة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويستضيف إمبولي، صاحب المركز 11، أتلانتا ثاني الترتيب يوم 30 هذا الشهر.