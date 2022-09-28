ثنائية "البديل" ميسي تقود الأرجنتين للفوز على جاميكا

أحز البديل ليونيل ميسي هدفين متأخرين في الشوط الثاني ليقود الأرجنتين للفوز 3-صفر على جاميكا في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الليلة الماضية في إطار الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم.

وافتتحت الأرجنتين الثلاثية في الدقيقة 13 عندما راوغ لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان مدافعي جاميكا داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر إلى خوليان ألفاريز الذي وضع الكرة بهدوء في الشباك من مدى قريب.

وذكرت تقارير أن ميسي كان يعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا قبل المباراة لكنه شارك في الدقيقة 56 وسجل هدفه الأول عندما تخطى العديد من المدافعين وهز الشباك بتسديدة قوية قبل أربع دقائق من النهاية.

وأضاف هدفه الثاني بعدها بثلاث دقائق من ركلة حرة ليمدد مسيرة الأرجنتين الخالية من الهزيمة إلى 35 مباراة متتالية.

وبعدها اقتحم مشجع عاري الصدر الملعب ووقع ميسي على ظهر المشجع قبل أن يقتاده رجال الأمن خارج الملعب.

ويتطلع ميسي، الذي سجل هدفين أيضا في الفوز 3-صفر على هندوراس في ميامي يوم الجمعة الماضي، لقيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة والأولى منذ عام 1986.

وستخوض الأرجنتين مباراة أخرى ضد الإمارات في 16 نوفمبر تشرين الثاني المقبل قبل بدء مشوارها في البطولة بمواجهة السعودية في 22 من الشهر ذاته