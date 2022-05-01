ثنائية بونوتشي تقرب يوفنتوس من ضمان المركز الرابع

فاز يوفنتوس بشق الأنفس على ضيفه فينتسيا 2-1 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، بفضل ثنائية من المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي، ليصبح الفريق المنتمي إلى مدينة تورينو قاب قوسين أو أدنى من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

بدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة وسدد لوكا بليجريني كرة هائلة في العارضة قبل أن يحتفل بونوتشي بعيد ميلاده 35 بالهدف الأول في الدقيقة السابعة.

ورد فينتسيا فريق الذيل الذي أقال مدربه باولو زانيتي الأسبوع الماضي جيدا واقترب من معادلة النتيجة خلال النصف الأول من المباراة لكن ضربة رأس لاعبه توماس هنري تجاوزت إطار المرمى.

ولم تتوقف محاولات الضيوف في الشوط الثاني وأثمرت جهودهم عن هدف التعادل المستحق في الدقيقة 71 عن طريق ماتيا أرامو الذي أرسل كرة متقنة إلى شباك أصحاب الأرض.

وبعد فشل يوفنتوس في التقدم من جديد نجح بونوتشي مرة أخرى في التسجيل عندما سدد من مسافة قريبة قبل 14 دقيقة من النهاية.

وبعد الفوز أصبح يوفنتوس صاحب المركز الرابع يتخلف بنقطة وحيدة عن نابولي الثالث بينما يتفوق بفارق 10 نقاط عن لاتسيو الخامس.

وبالهزيمة ظل فينتسيا في ذيل الترتيب بعد توقف رصيده عند 22 نقطة بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان.

وقدم يوفنتوس موسما مخيبا للآمال بصفة عامة بعد عودة مدربه ماسيميليانو أليجري لتدريبه للمرة الثانية.

وسعى الفريق الأكثر نجاحا على مستوى البطولة جاهدا للتقدم نحو الصدارة هذا الموسم لكنه حاليا يتخلف بخمس نقاط عن ميلان المتصدر قبل مباراته مع فيورنتينا في وقت لاحق اليوم الأحد.

وعبر بونوتشي الذي وضع شارة القيادة اليوم عن أسفه لوجود فريقه في هذا الموقف قائلا “عندما أنزل إلى أرض الملعب وأنا أرتدي هذا القميص فأنا دوما أسعى لتحقيق الأهداف الأكبر.

“لقد تسببنا في تعقيد موقفنا قليلا (هذا الموسم) لأن ثلاث أو أربع نقاط أخرى كانت كفيلة بضمان وجودنا في القمة. لكنه درس سنستفيد منه مستقبلا”.