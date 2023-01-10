ثنائية راشفورد تحسم مقعد يونايتد في "قبل نهائي كأس الرابطة"

هز ماركوس راشفورد الشباك للمباراة السادسة على التوالي بجميع المسابقات بتسجيل ثنائية متأخرة ليساعد مانشستر يونايتد في الفوز 3-صفر على تشارلتون أثليتيك، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، وبلوغ الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (الثلاثاء 10-1-2023).

وكان يونايتد، الذي أجرى تغييرات عديدة على تشكيلته، الطرف الأفضل منذ البداية واستحق التقدم في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة من المهاجم البرازيلي أنتوني.

وسدد مواطنه فريد ركلة حرة متقنة لكن الكرة ارتدت من القائم.

وحسم راشفورد الانتصار الثامن على التوالي ليونايتد على أرضه بجميع المسابقات بعد نزوله بديلا ليسجل هدفين متأخرين.

وسجل راشفورد الآن 15 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم بينما أحرز خمسة أهداف فقط بالموسم الماضي، وهز الشباك للمرة الثامنة على التوالي في أولد ترافورد.

وقال إريك تن هاج مدرب يونايتد “أخبرتكم عدة مرات أنه عندما يكون في المكان المناسب وفي موقف لاعب ضد لاعب سيسجل، هذا ما يفعله حاليا واذا واصل التركيز والعمل سيسجل المزيد”.

وأضاف “في الشوط الأول كنت راضيا لكنني لم أكن سعيدا جدا بعدم التحلي بفاعلية أمام المرمى، صنعنا الكثير من الفرص وكان يجب تسجيل المزيد، أحيانا نحتاج إلى تمريرة إضافية، تعين علينا القتال حتى النهاية.

“لكننا نسجل أهدافا من الدفاع ومن ضربات ثابتة أيضا لذا أعتقد أننا نتطور”.

من جهة أخرى،انتظر نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك، حتى الشوط الثاني لحسم الفوز بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقدم المدافع دان بورن بهدف لنيوكاسل في الدقيقة 60 ثم أضاف المهاجم البرازيلي جولينتون الهدف الثاني في الدقيقة .72

وفي باقي مباريات دور الثمانية يلتقي اليوم الأربعاء مانشستر سيتي مع مضيفه ساوثهامبتون ونوتنجهام فورست مع ضيفه وولفرهامبتون.