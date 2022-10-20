ثنائية فريد وفرنانديز تقود يونايتد المتألق لتجاوز توتنهام

قدم مانشستر يونايتد أحد أفضل عروضه هذا الموسم وسجل هدفين عبر فريد وبرونو فرنانديز ليفوز 2-صفر على ضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وأطلق لاعبو يونايتد 18 تسديدة على مرمى توتنهام في الشوط الأول دون تسجيل أهداف. كانت تسديدة أنطوني التي ارتدت من القائم وتسديدة ماركوس راشفورد القوية التي أنقذها هوجو لوريس حارس الضيوف أقرب الفرص لتقدم أصحاب الأرض.

ولم يستغرق أصحاب الأرض وقتا طويلا لافتتاح الأهداف بعد الاستراحة، إذ سكنت تسديدة فريد التي بدلت اتجاهها مرمى لوريس بعد أقل من دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وواصل يونايتد ضغطه واستحق مضاعفة النتيجة وحسم الفوز في الدقيقة 69 عندما سدد فرنانديز في الشباك بعد تحرك رائع أخر.

وسنحت لأصحاب الأرض عدة فرص اخرى لزيادة الأهداف، لكن هدفين كانا كافيين لتقليص فارق النقاط بين يونايتد صاحب المركز الخامس وتوتنهام ثالث الترتيب إلى أربع نقاط.