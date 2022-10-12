ثنائية ليفاندوفسكي القاتلة تنقذ برشلونة أمام إنتر ميلان

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقائق الأخيرة ليمنح برشلونة نقطة واحدة في تعادل مثير 3-3 أمام إنتر ميلان (الأربعاء 12-10-2022) ليبقي على حظوظ الفريق الإسباني في التأهل لمراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان شبح الخروج من الدور الأول من البطولة للعام الثاني على التوالي ماثلا أمام برشلونة، لكن هدف ليفاندوفسكي في الوقت المحتسب بدل الضائع منح الفريق فرصة للتقدم إلى الدور الثاني مع تبقي مباراتين.

وتقدم الفريق القطالوني بتسديدة من مسافة قريبة أطلقها عثمان ديمبلي قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول، لكن نيكولو باريلا أدرك التعادل في الدقيقة 50 من تسديدة مباشرة مستغلا عرضية أليساندرو باستوني.

ومنحت تسديدة أطلقها لاوتارو مارتينيز من على حدود المنطقة التقدم لإنتر في الدقيقة 63 قبل أن يدرك ليفاندوفسكي التعادل في الدقيقة 82.

وبعد دقيقة واحدة، استعاد إنتر التقدم بفضل روبن جوسينس الذي أنهى هجمة مرتدة، لكن ضربة رأس قوية من ليفاندوفسكي بعد ثلاث دقائق أنقذت برشلونة، ثالث المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، وبفارق ثلاث نقاط خلف إنتر وثمانية خلف بايرن ميونيخ.