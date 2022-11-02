ثنائية نظيفة.. بايرن ميونيخ ينتزع فوزاً ثميناً من إنترميلان

أكمل بايرن ميونيخ سجله المثالي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على ضيفه إنتر ميلان بثنائية بنجامين بافارد وإيريك-مكسيم تشوبر-موتنج في المجموعة الثالثة.

وأنهى بايرن المجموعة في الصدارة برصيد 18 نقطة متقدما بثماني نقاط على إنتر ثاني الترتيب بعدما ضمنا التأهل قبل هذه المواجهة.

واحتل برشلونة المركز الثالث بسبع نقاط وودع المسابقة وتأهل إلى الدوري الأوروبي للعام الثاني على التوالي.

وبعد فوزه في آخر ست مباريات بجميع المسابقات وضمانه صدارة المجموعة الثالثة أراح يوليان ناجلزمان مدرب بايرن العديد من لاعبيه الأساسيين.

وكان إنتر الطرف الأفضل في بداية المباراة وطالب بركلة جزاء بعد لمسة يد على ساديو ماني لكن الحكم قرر عدم احتسابها بعد مراجعة اللعبة في شاشة خارج الملعب.

وأرسل روبن جوزينس تمريرة عرضية إلى لاوتارو مارتينيز لكن اللاعب الأرجنتيني أطاح بالكرة فوق المرمى من مدى قريب في الدقيقة 27.

ومنح بافارد التقدم لبايرن في الدقيقة 32 بعد ركلة ركنية من يوزوا كيميش.

وسيطر بايرن على المباراة وعزز تفوقه بواسطة تشوبو-موتنج بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء قبل 18 دقيقة من النهاية.

ورفع مهاجم الكاميرون رصيده إلى ستة أهداف كما صنع هدفين في آخر خمس مباريات مع بايرن بجميع المسابقات.