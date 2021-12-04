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ثياب مصنوعة من الفطر‎

4 - ديسمبر - 2021
الفطر

الفطر

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طور العلماء بديلاً نباتياً للجلود المصنوعة من الفطريات التي لها ذات الشكل والملمس تماماً.‏ تم إنشاؤها من قبل شركة المواد الحيوية ‏MycoWorks‏ ومقرها سان فرانسيسكو، إنّ هذه الجلود الوهمية ‏‏مصنوعة من ‏mycelium، وهي خيوط موجودة على الفطريات.‏

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: إنّ المواد الجديدة أكثر أخلاقية ولها تأثير بيئي أقل من ‏الجلد الحقيقي، المصنوع من جلود الحيوانات.‏ تعمل ‏MycoWorks‏ بشكل وثيق مع حرفيي الجلود التقليديين “ذوي الخبرة في صنع الجلود الجاهزة” ‏‏لجعلها غير قابلة للتمييز عن الجلد الحقيقي.‏

إنّ الملابس التي تستخدم ‏mycelium‏ ستكون قابلة للتحلل الحيوي، مما قد يضع حداً للآثار البيئية الضارة ‏‏لـ “الموضة السريعة”.‏ وقال الدكتور مات سكولين، الرئيس التنفيذي لشركة ‏MycoWorks، لصحيفة الغارديان: “يمكن أن تعطي ‏‏هذه الملابس نفس الاستجابة العاطفية لجلد الحيوانات”. “لديها هذا الشعور اليدوي من الندرة”.

Mycelium‏ هو البنية المتجددة للفطريات ، في حين أن الفطر هو “ثمرة” الفطريات.‏ يمكن إنتاج بدائل الجلود من الفطريات عن طريق إعادة تدوير المنتجات الثانوية الزراعية والحرجية ‏‏منخفضة التكلفة مثل نشارة الخشب.‏

تعتبر هذه بمثابة تغذية لنمو ‏mycelium، وهي كتلة منعقدة من الخيوط الفطرية الممدودة، التي تنمو في ‏‏ورقة وفي غضون أسبوعين يمكن حصاد الكتلة الحيوية الفطرية.‏ يمكن زراعة تقنية ‏mycoworks‏ الحاصلة على براءة اختراع، والتي تسمى ‏Fine Mycelium، من ‏‏الفطريات في الصواني في غضون أسابيع.‏

إنّ ‏Mycelium‏ “يكرر مظهر وملمس الجلد في حين يتفوق عليه في القوة والمتانة”، وفقاً للشركة.‏ تعزز هذه التقنية ‏mycelium‏ أثناء نموها لتحقيق “قوة ومتانة لا مثيل لها”.‏
إنّ المنتج النهائي، الذي يدعى ‏Reishi، قد تم دبغه وتصميمه من قبل شريك ‏MycoWorkss‏ في إسبانيا، ‏‏وهي شركة تسمى ‏Curtidos Badia‏.‏

MycoWorks‏ لا يعتبرونه بديلاً للجلد الحقيقي ، بل “مادة جديدة تماماً بخصائصها الخاصة”.‏ عادة، يأتي الجلد المصنوع من الحيوانات من الماشية، وكذلك الأغنام والحملان والماعز وحيوانات الخيول ‏‏بما في ذلك الخيول والجاموس والخنازير وحتى الحيوانات المائية مثل الأختام والحيتان والتماسيح.‏

إنّ الجلود المصنوعة من هذه المخلوقات يثير القضايا الأخلاقية وكذلك المخاوف بشأن إزالة الغابات ‏‏وانبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بتربية الماشية.‏ سوف تروق المنتجات “الجلدية” الصديقة للبيئة والأخلاقية للنباتيين الذين لا يعتبرون الآخرين نباتيين ‏‏حقيقيين ما لم يمتنعوا عن أي نوع من المنتجات المصنوعة من الحيوانات.‏

لا تنطبق مدرسة التفكير هذه فقط على نظام غذائي خال من الحيوانات، ولكن الملابس والأثاث أو أي شيء ‏‏قد ينطوي على اختبارات على الحيوانات، مثل الماكياج.‏ لقد وصل الجلد النباتي بالفعل إلى عروض الأزياء، في عام 2019، عندما كشفت المصممة المناصرة للبيئة ‏‏ستيلا مكارتني النقاب عن أول محفظة مصنوعة من ‏mycelium‏.‏

ثم ذهبت لعرض حقائب ‏mycelium‏ المستدامة في أسبوع الموضة في باريس في أكتوبر كجزء من ‏‏مجموعتها لربيع 2022.‏

ثياب مصنوعة من الفطر

ثياب مصنوعة من الفطر

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