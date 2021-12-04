ثياب مصنوعة من الفطر‎

طور العلماء بديلاً نباتياً للجلود المصنوعة من الفطريات التي لها ذات الشكل والملمس تماماً. تم إنشاؤها من قبل شركة المواد الحيوية MycoWorks ومقرها سان فرانسيسكو، إنّ هذه الجلود الوهمية مصنوعة من mycelium، وهي خيوط موجودة على الفطريات.
وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: إنّ المواد الجديدة أكثر أخلاقية ولها تأثير بيئي أقل من الجلد الحقيقي، المصنوع من جلود الحيوانات. تعمل MycoWorks بشكل وثيق مع حرفيي الجلود التقليديين “ذوي الخبرة في صنع الجلود الجاهزة” لجعلها غير قابلة للتمييز عن الجلد الحقيقي.
إنّ الملابس التي تستخدم mycelium ستكون قابلة للتحلل الحيوي، مما قد يضع حداً للآثار البيئية الضارة لـ “الموضة السريعة”. وقال الدكتور مات سكولين، الرئيس التنفيذي لشركة MycoWorks، لصحيفة الغارديان: “يمكن أن تعطي هذه الملابس نفس الاستجابة العاطفية لجلد الحيوانات”. “لديها هذا الشعور اليدوي من الندرة”.
Mycelium هو البنية المتجددة للفطريات ، في حين أن الفطر هو “ثمرة” الفطريات. يمكن إنتاج بدائل الجلود من الفطريات عن طريق إعادة تدوير المنتجات الثانوية الزراعية والحرجية منخفضة التكلفة مثل نشارة الخشب.
تعتبر هذه بمثابة تغذية لنمو mycelium، وهي كتلة منعقدة من الخيوط الفطرية الممدودة، التي تنمو في ورقة وفي غضون أسبوعين يمكن حصاد الكتلة الحيوية الفطرية. يمكن زراعة تقنية mycoworks الحاصلة على براءة اختراع، والتي تسمى Fine Mycelium، من الفطريات في الصواني في غضون أسابيع.
إنّ Mycelium “يكرر مظهر وملمس الجلد في حين يتفوق عليه في القوة والمتانة”، وفقاً للشركة. تعزز هذه التقنية mycelium أثناء نموها لتحقيق “قوة ومتانة لا مثيل لها”.
إنّ المنتج النهائي، الذي يدعى Reishi، قد تم دبغه وتصميمه من قبل شريك MycoWorkss في إسبانيا، وهي شركة تسمى Curtidos Badia.
MycoWorks لا يعتبرونه بديلاً للجلد الحقيقي ، بل “مادة جديدة تماماً بخصائصها الخاصة”. عادة، يأتي الجلد المصنوع من الحيوانات من الماشية، وكذلك الأغنام والحملان والماعز وحيوانات الخيول بما في ذلك الخيول والجاموس والخنازير وحتى الحيوانات المائية مثل الأختام والحيتان والتماسيح.
إنّ الجلود المصنوعة من هذه المخلوقات يثير القضايا الأخلاقية وكذلك المخاوف بشأن إزالة الغابات وانبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بتربية الماشية. سوف تروق المنتجات “الجلدية” الصديقة للبيئة والأخلاقية للنباتيين الذين لا يعتبرون الآخرين نباتيين حقيقيين ما لم يمتنعوا عن أي نوع من المنتجات المصنوعة من الحيوانات.
لا تنطبق مدرسة التفكير هذه فقط على نظام غذائي خال من الحيوانات، ولكن الملابس والأثاث أو أي شيء قد ينطوي على اختبارات على الحيوانات، مثل الماكياج. لقد وصل الجلد النباتي بالفعل إلى عروض الأزياء، في عام 2019، عندما كشفت المصممة المناصرة للبيئة ستيلا مكارتني النقاب عن أول محفظة مصنوعة من mycelium.
ثم ذهبت لعرض حقائب mycelium المستدامة في أسبوع الموضة في باريس في أكتوبر كجزء من مجموعتها لربيع 2022.