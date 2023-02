جائزة أوسكار لأفضل ممثل... هؤلاء هم النجوم المتنافسون

تُعتبر جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي، الحُلم الأكبر لأيّ ممثل يعمل في صناعة الأفلام، ومجرد الترشُّح للجائزة، يُعتبر ذلك إنجازًا يضاف إلى تاريخ الممثل المهني.

وشكلت ترشيحات هذا العام صدمة للجمهور الذي ينتظر أن يشاهد تكريم نجمه المفضل، خصوصًا بعد استبعاد الممثل الأميركي توم كروز عن اللائحة.

كما كان الصادم في الترشيحات، اختلاف الأعمال بين المتنافسين، فمنهم من لايزال في العشرينات من عمره، ومنهم من تخطى الـ70 من عمره.

وهذا العام يتنافس 5 نجوم على جائزة أوسكار “أفضل ممثل” بدور رئيسي، وهم:

Austin Butler عن دوره في فيلم Elvis.

Colin Farrell عن دوره في فيلم The Banshees of Inisherin.

Brendan Fraser عن دوره في فيلم The Whale.

Paul Mescal عن دوره في فيلم Aftersun.

Bill Nighy عن دوره في فيلم Living.