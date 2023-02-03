الجمعة 12 رجب 1444 ﻫ - 3 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جائزة أوسكار لأفضل ممثل... هؤلاء هم النجوم المتنافسون

منذ 5 دقائق
أوسكار

أوسكار

A A A
طباعة المقال

تُعتبر جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي، الحُلم الأكبر لأيّ ممثل يعمل في صناعة الأفلام، ومجرد الترشُّح للجائزة، يُعتبر ذلك إنجازًا يضاف إلى تاريخ الممثل المهني.

وشكلت ترشيحات هذا العام صدمة للجمهور الذي ينتظر أن يشاهد تكريم نجمه المفضل، خصوصًا بعد استبعاد الممثل الأميركي توم كروز عن اللائحة.

كما كان الصادم في الترشيحات، اختلاف الأعمال بين المتنافسين، فمنهم من لايزال في العشرينات من عمره، ومنهم من تخطى الـ70 من عمره.

وهذا العام يتنافس 5 نجوم على جائزة أوسكار “أفضل ممثل” بدور رئيسي، وهم:

Austin Butler عن دوره في فيلم Elvis.
Colin Farrell عن دوره في فيلم The Banshees of Inisherin.
Brendan Fraser عن دوره في فيلم The Whale.
Paul Mescal عن دوره في فيلم Aftersun.
Bill Nighy عن دوره في فيلم Living.

    المزيد من منوعات

    نيك كيريوس
    رغم انه اقر بالذنب.. إسقاط تهمة الاعتداء عن لاعب التنس الأسترالي كيريوس
    حلمي بكر
    مجدداً.. تدهور الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر
    النجم العربي وليد توفيق
    وليد توفيق لصوت بيروت إنترناشونال: شرف كبير مشاركتي بتكريم الراحل طلال المداح

    الأكثر قراءة

    أحد فروع "فرنسبنك"
    فرنسبنك يغلق كافة فروعه على خلفية قرار قضائي!
    من أحد تجمعات حزب الله
    فيلق القدس لتهريب الدولارات.. ماذا عن حزب الله؟
    الدولار
    كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء ؟