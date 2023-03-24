جابر تودّع منافسات دورة ميامي من مباراتها الأولى

ودّعت التونسية أنس جابر، المصنفة خامسة عالمياً، دورة ميامي للألف في كرة المضرب من مباراتها الأولى، بخسارتها أمام الروسية فارفارا غراتشيفا (54) بنتيجة ساحقة 2-6، 2-6 في الدور الثاني، فيما عبر الروسي أندري روبليف السابع عالمياً إلى الدور الثالث.

بعد عام 2022 مميز شهد وصولها إلى نهائيين في البطولات الأربع الكبرى بالإضافة إلى تحقيقها أول لقب في دورات الألف في مدريد، تستمر معاناة جابر في 2023.

استهلت العام في المركز الثاني في التصنيف العالمي لكنها خرجت من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة وغابت بعدها عن الملاعب بسبب الإصابة حتى دورة “إنديان ويلز” للألف عندما خرجت من الدور الثالث، لتخسر المركز الرابع في التصنيف وتتراجع للخامس مطلع الأسبوع الحالي.