جاد شويري لـ"صوت بيروت انترناشونال": الفيديو كليب الضخم مرغوب من النجوم رغم التطور التكنولوجي

جاد شويري فنان شامل، فهو يخرج الكليبات، يلحن، يؤلف ويرقص. قدم العديد من الاعمال الناجحة خلال السنوات الاخيرة وحاليا هو مشغول بتصوير عدد من الكليبات. كما طرح اخيرا “دويتو” غنائي جمعه مع المطربة الخليجية حلا الترك تحمل عنوان “ليالي الصيف” فماذا يقول جاد شويري لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذا العمل؟ “الدويتو الذي جمعني بحلا كانت عرابته مديرة شركة الانتاج “بلاتينوم ريكوردز” السيدة نادين طربيه التي تنتج اعمال حلا الترك، وكنا قد بدأنا بصناعة الاغنية مع الدي جي روبيرتو فيراري الذي ارسل لي مقطعا موسيقيا ثم وضعت عليه كلاما باللغتين العربية والانكليزية واكملت اللحن ثم حضرت حلا الى لبنان وصورنا الاغنية مع فرقة استعراضية محترفة بعد تمارين عدة قمنا بها جميعا.

اما جديده على صعيد تصوير الكليبات فقال جاد “انا احضر لتصوير اغنية باللهجة المصرية للنجمة مايا دياب خلال الايام المقبلة كما انتهيت منذ فترة من تصوير اغنية للمطرب جو اشقر ستصدر قريبا. هذا فضلا عن انشغالي في انجاز اعمالي الخاصة حيث اضع اللمسات على البومي الجديد”.

وعن التوسع القائم في شركته الانتاجية في لبنان يؤكد انه يقوم بتوسيع الشركة في اطار الميديا وادرارة اعمال الفنانين وانا اعمل مع اكثر من فنان جديد باسلوب مختلف بالتسويق الرقمي. اما الاغنيات التي صدرت ونالت اعجابه في الفترة الاخيرة يشير إلى ان اكثر من عمل عربي وغربي نال اعجابه. خاصة ان اهتمامي الموسيقي يميل الى الغرب.

وعما اذا كان تصوير الفيديو كليب ما زال امرا مرغوبا به في ظل التطور التكنولوجي واعتماد lyric video يقول جاد شويري “نعم لا يزال الفيديو كليب الضخم مطلوبا من النجوم لانه يحافظ على صورة الفنان امام جمهوره لكنني لا انكر مواكبتي للعصر ففي شركتي الخاصة اتعاون مع مخرجين شباب موهوبين ينفذون كليبات بسيطة بتكلفة قليلة”.

ورداً على سؤال فيما إن كان يطمح لاخراج فيلم سينمائي، يقول نعم اتمنى أن اخرج فيلماً سينمائياً يحمل توقيعي او حتى مسلسلات درامية للتلفزيون والمنصات الرقمية انما يبقى حبي الاكبر للموسيقى والتلحين وتأليف الاغاني وتصوير الكليبات انما كما عملت في مجال تصوير الاعلانات سياتي اليوم الذي انفذ فيه فيلما سينمائيا لانه خطوة مهمة، ويتابع ” بعد عودتي الى الساحة الفنية اود ان اكون منتجا بل ايضا منتجا منفذا لاغنيات وكليبات وقد تعاونت في الفترة الماضية مع ابرز الاسماء ومنهم سلطان الطرب جورج وسوف وجوزيف عطية وسيرين عبد النور وغيرهم. كما ان “دويتو” “ليالي الصيف” لحلا الترك ولي حقق ملايين المشاهدات في ايام قليلة وهذا الامر اسعدني جدا وبصراحة لا اريد ان اخسر وهج نجاحي الحالي في عالم الموسيقى.