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جاريث بيل: الفوز على إيران أهم من الرقم القياسي للمباريات الدولية

منذ ساعة واحدة
جاريث بيل

جاريث بيل

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شدد الويلزي جاريث بيل على أن الفوز في المواجهة الحاسمة أمام إيران في ثاني جولات المجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم غدا الجمعة أهم من وصوله للمباراة رقم 110 مع الفريق.

وهب بيل لإنقاذ فريقه، كما فعل مرارا، بتسجيل هدف من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة في التعادل 1-1 أمام الولايات المتحدة في المباراة الافتتاحية للفريقين، وسيحمل على عاتقه آمال ويلز في مباراة يحتاج الفريقان للفوز بها.

وسيتخطى بيل مواطنه كريس جونتر كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع منتخب ويلز.

وقال بيل “بصراحة، لا أركز كثيرا على مسألة عدد المشاركات. أحاول التركيز على المباراة.

“بالطبع على المستوى الشخصي، إنه انجاز رائع وأفتخر بتمثيل بلدي في كل هذه المباريات، ولكن الأهم هو أن نحاول تحقيق الفوز غدا ويحدوني الأمل في أن نتمكن من ذلك وهو ما سيزيد من خصوصية المناسبة”.

وسجل بيل هدفه الدولي رقم 41 في التعادل 1-1 مع الولايات المتحدة في أول مباراة لويلز في كأس العالم منذ 64 عاما.

وتبدو إنجلترا مرشحة للفوز بالمجموعة بعد فوزها الكبير 6-2 على إيران يوم الاثنين قبل مواجهة الولايات المتحدة، فيما لم يحسم بعد المركز الثاني

    المصدر :
  • رويترز

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