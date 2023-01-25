جاستن بيبر يبيع تاريخه الموسيقي بأكثر من 200 مليون دولار

فاجأ النجم الكندي جاستن بيبر، محبيه ببيع سجله الموسيقي الذي يضم أعماله على مدار 15 عامًا كاملة، في صفقة رابحة مقابل مئات الملايين من الدولارات.

وباع بيبر البالغ 28 عامًا، الكتالوج الموسيقي الخاص به كاملاً، الذي يعتبر بمثابة تاريخه الموسيقي الذي استمر 15 عامًا، مقابل أكثر من 200 مليون دولار.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عقد بيبر صفقته الرابحة مع شركة “Hipgnosis” المختصة بالاستثمار في الملكية الفكرية والأغاني.

وأعلنت الشركة البريطانية إتمام الصفقة مع بيبر يوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن شركة “مجموعة يونيفرسال الموسيقية” UMG، ستستمر في إدارة أغاني النجم الكندي كما هي منذ بدء سيرته المهنية.

وقال ميرك ميركريادس، مؤسس شركة “Hipgnosis”، في بيان أصدره الثلاثاء: “كان تأثير جاستن بيبر على الثقافة العالمية على مدى السنوات الـ 15 الماضية بارزًا حقًا”.

وأضاف ميركريادس، أن “هذه الصفقة تعد إحدى أكبر الصفقات التي تم إجراؤها على الإطلاق لفنان دون سن السبعين”.

ولفت إلى “قوة هذا الكتالوج المذهل الذي يضم أغاني سمعها أكثر من 82 مليون مستمع شهريًا وذات أكثر من 30 مليار تشغيل على سبوتيفاي وحده”.

واختتم ميرك بيانه قائلاً: “يسعدني أن أرحب بجاستن وأغانيه وتسجيلاته الرائعة في عائلة Hipgnosis”.

ويأتي خبر بيع بيبر لسجله الموسيقي بعد شهر واحد من إعلانه خطته لبيع سجله كاملًا مقابل 200 مليون دولار، إذ كشفت تقارير أن بيبر يدخل في مفاوضات مع شركة “Hipgnosis”.

يذكر أن للنجم الكندي رصيدًا فنيًا كبيرًا، إذ أصدر 6 ألبومات على مدار السنين، جنبًا إلى جنب مع إصدار عشرات الأغاني الفردية والتعاون مع أبرز أسماء الموسيقيين، بما في ذلك “نيكي ميناج”، و”جايدن سميث” و”لوداكريس”.

كما أنه بالإضافة إلى جاستين بيبر، سبق وتعاونت شركة “Hipgnosis” مع العديد من نجوم الموسيقى، مثل بيونسي وباري مانيللو، بينما يعد تعاونها مع بيبر الصفقة الأكبر على الإطلاق لها.

وبجانب بيبر، يُذكر أن جاستن تيمبرليك باع سجله كاملًا مقابل 100 مليون دولار للشركة نفسها.