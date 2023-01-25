الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جاستن بيبر يبيع تاريخه الموسيقي بأكثر من 200 مليون دولار

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - يناير - 2023 4:21 مساءً
جاستن بيبر

جاستن بيبر

A A A
طباعة المقال

فاجأ النجم الكندي جاستن بيبر، محبيه ببيع سجله الموسيقي الذي يضم أعماله على مدار 15 عامًا كاملة، في صفقة رابحة مقابل مئات الملايين من الدولارات.

وباع بيبر البالغ 28 عامًا، الكتالوج الموسيقي الخاص به كاملاً، الذي يعتبر بمثابة تاريخه الموسيقي الذي استمر 15 عامًا، مقابل أكثر من 200 مليون دولار.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عقد بيبر صفقته الرابحة مع شركة “Hipgnosis” المختصة بالاستثمار في الملكية الفكرية والأغاني.

وأعلنت الشركة البريطانية إتمام الصفقة مع بيبر يوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن شركة “مجموعة يونيفرسال الموسيقية” UMG، ستستمر في إدارة أغاني النجم الكندي كما هي منذ بدء سيرته المهنية.

وقال ميرك ميركريادس، مؤسس شركة “Hipgnosis”، في بيان أصدره الثلاثاء: “كان تأثير جاستن بيبر على الثقافة العالمية على مدى السنوات الـ 15 الماضية بارزًا حقًا”.

وأضاف ميركريادس، أن “هذه الصفقة تعد إحدى أكبر الصفقات التي تم إجراؤها على الإطلاق لفنان دون سن السبعين”.

ولفت إلى “قوة هذا الكتالوج المذهل الذي يضم أغاني سمعها أكثر من 82 مليون مستمع شهريًا وذات أكثر من 30 مليار تشغيل على سبوتيفاي وحده”.

واختتم ميرك بيانه قائلاً: “يسعدني أن أرحب بجاستن وأغانيه وتسجيلاته الرائعة في عائلة Hipgnosis”.

ويأتي خبر بيع بيبر لسجله الموسيقي بعد شهر واحد من إعلانه خطته لبيع سجله كاملًا مقابل 200 مليون دولار، إذ كشفت تقارير أن بيبر يدخل في مفاوضات مع شركة “Hipgnosis”.

يذكر أن للنجم الكندي رصيدًا فنيًا كبيرًا، إذ أصدر 6 ألبومات على مدار السنين، جنبًا إلى جنب مع إصدار عشرات الأغاني الفردية والتعاون مع أبرز أسماء الموسيقيين، بما في ذلك “نيكي ميناج”، و”جايدن سميث” و”لوداكريس”.

كما أنه بالإضافة إلى جاستين بيبر، سبق وتعاونت شركة “Hipgnosis” مع العديد من نجوم الموسيقى، مثل بيونسي وباري مانيللو، بينما يعد تعاونها مع بيبر الصفقة الأكبر على الإطلاق لها.

وبجانب بيبر، يُذكر أن جاستن تيمبرليك باع سجله كاملًا مقابل 100 مليون دولار للشركة نفسها.

    المزيد من منوعات

    جورج وسوف
    بعد وفاة نجله وديع.. جورج وسوف يعلن موعد عودته للغناء
    كيم كارداشيان
    كيم كارداشيان تقاضي معجبًا أرسل لها خاتمًا من الألماس
    تومي بول
    الأمريكي تومي بول يتأهل للدور قبل النهائي في أستراليا المفتوحة

    الأكثر قراءة

    رفعت "حكمة اللقاء" بطاقة بيضاء لأول مرة في تاريخ المستديرة
    بالفيديو.. رفع أوّل "بطاقة بيضاء" في تاريخ كرة القدم
    مشهد من الفيديو الترويجي
    مقطع مرعب.. سيّدة ترى زوجها المتوفّى في فيديو ترويجيّ لأحد المطاعم
    الطفل تيدي هوبس
    "يقرأ بسبع لغات".. ابن الـ 3 أعوام يحظى بعضوية جمعية لـ "خارقي الذكاء"