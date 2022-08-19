جالتيه عن إمكانية رحيل نيمار: سوق الانتقالات دائما عامرة بالمفاجآت

لم يجب “كريستوف جالتيه”، مدرب باريس سان جيرمان، وسائل الإعلام بوضوح بشأن مصير النجم البرازيلي، نيمار جونيور، وإمكانية رحيله عن الفريق.

وفي مؤتمر صحفي الجمعة 19 آب، قال جالتيه: “سوق الانتقالات دائما عامرة بالمفاجآت”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “لم أسمع أن نيمار طلب الرحيل عن بي إس جي، هو موجود ويؤدي بشكل جيد في التدريبات والمباريات”.

في السياق نفسه، تابع مدرب سان جيرمان تصريحاته، قائلًا: “نيمار لم يمنحني انطباعًا بأنه لاعب بديل أو على قيد الانتظار، ومع ذلك يبقى للميركاتو حساباته”.

وكانت تقارير صحفية عديدة تكهّنت طوال الصيف الجاري بأن إدارة سان جيرمان تريد التخلص من نيمار بناء على توصية من زميله “كيليان مبابي”.

ووصل الأمر إلى ترشيح النجم البرازيلي للانتقال إلى أندية أخرى مثل تشيلسي ومانشستر سيتي.

ويرتبط نيمار مع النادي الباريسي بعقد يمتد حتى صيف 2025 مع شروط لتجديده تلقائيا عامين إضافيين حتى 2027.